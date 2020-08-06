البنك الدولي يعلن استعداده لتمويل إعادة إعمار بيروت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت مجموعة البنك الدولي يوم الأربعاء إنها مستعدة لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات لمساعدة لبنان بعد الانفجار الضخم في مرفأ بيروت الذي هز المدينة يوم الثلاثاء.

وقال البنك الدولي في بيان إنه على استعداد لتطوير خطة إعادة إعمار وفقاً للمعايير الدولية، وبناء على تجاربه العالمية السابقة في العمل مع الدول المنكوبة، حيث يمكنه توفير الدروس والخبرات من جميع أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث.

وأعربت المجموعة عن شعورها بالحزن العميق بسبب الخسائر في الأرواح والإصابات وحجم الدمار الذي تلى الانفجار، مشيرة إلى أنها مستعدة لحشد الدعم المالي العام والخاص لإعادة إعمار المدينة.

كما أكد البنك الدولي أيضاً استعداده لإعادة تخصيص الموارد الموجودة والبحث عن تمويل إضافي لدعم إعادة بناء حياة وسبل الأشخاص المتضررين من الكارثة.

وقالت المجموعة في البيان إنها "لطالما كانت شريكاً للبنان منذ زمن طويل وتكرر التزامها بالوقوف إلى جانب اللبنانيين الذين عانوا من العديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية والذين أظهروا باستمرار القوة والمرونة في التغلب على الأوقات الصعبة".