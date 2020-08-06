صندوق النقد الدولي يدعو العالم لمساعدة لبنان: نبحث كل السبل الممكنة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجيفا، إن الوقت قد حان لمعالجة الأزمة الاقتصادية العميقة التي يواجهها لبنان، وحثت الأطراف في البلاد على التغلب على "الجمود في المناقشات حول الإصلاحات الاقتصادية الحاسمة".

وأكدت كريستينا جورجيفا، في بيان لها، الخميس، "في أعقاب المأساة الفظيعة في لبنان، حان الوقت للوحدة الوطنية - للتغلب على هذه الكارثة، وكذلك لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي لا تزال البلاد تواجهها".

وبحسب البيان، فإن صندوق النقد الدولي، يبحث كل السبل الممكنة لدعم شعب لبنان، مضيفًا أنه "من الضروري التغلب على الطريق المسدود في المناقشات حول الإصلاحات الحاسمة ووضع برنامج هادف لتغيير الاقتصاد وبناء الثقة في مستقبل البلاد".

كما طالبت جورجيفا، المجتمع الدولي، وأصدقاء لبنان، بالتقدم لمساعدة البلاد في هذه اللحظة الحرجة.

وتخلّف لبنان عن سداد بعض ديونه في مارس / آذار الماضي، فيما بدأ مفاوضات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 10 مليارات دولار، لكن المحادثات مع صندوق النقد الدولي توقفت.