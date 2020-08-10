أرامكو السعودية ترى "انتعاشاً جزئياً" في سوق النفط مع انتعاش الصين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قالت شركة أرامكو السعودية يوم الأحد إن صافي أرباحها تراجع بنسبة 73.4٪ في الربع الثاني إلى 6.6 مليار دولار، ولكن، الرئيس التنفيذي أمين ناصر قال إن هناك بوادر تحسن مع تخفيف عمليات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

وكان هذا الربع الثاني على التوالي الذي يشهد انخفاض أرباح لأكبر منتج للنفط في العالم، حيث انخفض صافي الربح في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني ومارس/ آذار بنسبة 25٪.

وقال ناصر في بيان إن سوق الطاقة "يشهد انتعاشاً جزئياً بينما تتخذ دول العالم خطوات لتخفيف القيود وإعادة تشغيل اقتصاداتها".

أشار ناصر في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحفيين، إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم كنقطة مضيئة، قائلاً بحسب رويترز: "انظروا إلى الصين، طلبها على البنزين والديزل يكاد يكون عند مستويات ما قبل كوفيد 19. نحن نرى انتعاش آسيا والأسواق الأخرى أيضاً".

وشهدت شركة النفط السعودية العملاقة انخفاض الأسهم بنسبة تزيد عن 6٪ هذا العام في ضوء انخفاض أسعار النفط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من 30٪ منذ بداية العام حتى الآن.

ولكن رغم تراجع أرباحها، تتمسك أرامكو بتوزيعات أرباح قدرها 75 مليار دولار هذا، العام حتى مع قيام منافسين مثل "رويال داتش شيل" و"BP" بخفض مدفوعات المستثمرين.