برنامج الغذاء العالمي يحذر من نفاذ الخبز في لبنان خلال أسبوعين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، دافيد بيزلي، إن الخبز قد ينفذ من لبنان في حوالي أسبوعين ونصف إذا ما اتخذت إجراءات طارئة لتشغيل المرفأ، وذلك خلال إحاطة افتراضية للأمم المتحدة حول الوضع الإنساني في لبنان.

وقال بيزلي، الذي يتواجد في بيروت حالياً لتقييم الأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت الذي هز العاصمة اللبنانية الثلاثاء الماضي، إن لبنان يستورد 85٪ من جميع غذائه، مضيفاً أن 85٪ من هذه الأغذية المستوردة كانت تأتي من مرفأ بيروت الرئيسي هذا.

وكان قد دمر انفجار مرفأ بيروت صوامع الحبوب الرئيسية، والتي تخزن غالبية الحبوب في لبنان، ما أثار مخاوف كبيرة من مواجهة نقص في الحبوب والقمح والطحين، قد يؤدي إلى أزمة خبز في البلاد.

وأشار بيزلي في فيديو نشره على حسابه الرسمي في تويتر يوم الاثنين، إلى وصول ثالث طائرة شحن إلى لبنان، محملة بمستودعات مؤقتة ورافعات شوكية ورافعات متحركة، لتخزين وتعبئة الشحنات القادمة من الغذاء.

كما قال بيزلي في الفيديو إنه في غضون أسبوعين، "سنعمل على تجهيز المرفأ، على الأقل إلى حد يمكننا من وضع الخبز على موائد الشعب اللبناني، لأنه في الوقت الحالي، سوف ينفد خبز الشعب اللبناني في غضون أسبوعين تقريباً. لذلك من المهم أن نبدأ هذه العملية"، ولو بشكل جزئي لتوفير الأساسيات من الغذاء.

وأوضح بيزلي في إحاطته إنه وجد في موقع الانفجار المدمر، "بصمة يمكننا تشغيلها مؤقتاً، ومن خلال العمل مع الجيش اللبناني نعتقد أنه يمكننا تنظيف جزء من هذا الموقع وتشغيله في غضون أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".

كما صرح بيزلي أنه في غضون أسبوعين، سيكون لدى برنامج الأغذية العالمي 17.5 ألف طن متري من دقيق القمح في لبنان يكفي لمدة 20 يوماً تقريباً، ثم بعد ذلك سيتلقى لبنان إمداداً يكفي لمدة 30 يوماً آخراً بنحو 30 ألف طن متري، ومن ثم 100 ألف طن متري آخر خلال الأيام الـ60 اللاحقة.