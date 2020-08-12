كيف تحصل على فرصة تدريب في ظل أزمة كورونا؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- لا بدّ أنّ حصولك على فرصة تدريب قبل دخولك إلى سوق العمل أمرٌ مهمٌ للغاية، إذ عادة ما تساعدك هذه الفرص على تعزيز مهاراتك التقنية والشخصية أيضاً وتتيح لك فرصة التعرف على سوق العمل عن قرب.

ومن المرجح أنك واجهت صعوبة في العثور على فرصة مناسبة لك في الآونة الأخيرة بسبب تفشي فيروس كورونا وإغلاق مقرات العمل في ظل صعوبة التنقل والذهاب إلى الشركات للبحث عن هذه الفرص. ولكن لا تقلق، إذ يمكنك العثور على فرصة تدريب دون الحاجة للخروج من منزلك، لا سيّما وأنّ العديد من الشركات توفر هذه الفرص للوظائف التي لا تحتاج لخبرة واسعة وتعتبرها خياراً أسهل من تعيين موظفين جدد، وخاصة في ظل هذه الأوضاع غير المستقرة.

نقدم لك في ما يلي 5 خطوات لتعزيز فرص حصولك على فرصة تدريب في ظل الظروف الراهنة:

1. اعتمد بشكل كلي على شبكة الإنترنت

كخطوة أولى، ننصحك بالاعتماد بشكل كلي على شبكة الإنترنت للقيام بعملية البحث، إذ يمكنك البحث عن طريق مواقع التوظيف المختلفة التي تنشر عادة العديد من فرص التدريب. بالإضافة إلى ذلك، من الممكن أن تجد هذه الفرص على مواقع التواصل الاجتماعي، فهنالك العديد من الصفحات المتخصصة في مجال الموارد البشرية وفرص التدريب وغيرها. يعتبر كذلك حضور معارض التوظيف الإلكترونية فرصة ذهبية تحمل العديد من الميزات التي ستساعدك بشتى الطرق، والتي ينصح بها الخبراء في مجال التوظيف والموارد البشرية، وخاصة خلال الأزمة.

2. ابحث عن فرص في القطاعات التي شهدت ازدهاراً

أثناء عملية البحث، ركّز دائماً على القطاعات التي شهدت ازدهاراً خلال أزمة كورونا، حيث يمكنك إيجاد العديد من الفرص في مختلف أقسام هذه القطاعات، أبرزها قطاع التجارة الإلكترونية، وقطاع الخدمات اللوجستية والتوزيع وقطاع الاتصالات عن بُعد والتكنولوجيا بكافة أشكالها. قم بالتواصل مع الموظفين في هذه القطاعات، وحاول أن تسألهم عن توفر فرص تدريب لديهم.

3. عدّل المهارات في سيرتك الذاتية لتتناسب مع تلك التي ازداد الطلب عليه

في المقابل، قم بتحديث سيرتك الذاتية واجعلها ملائمة للقطاعات التي تزايد الطلب عليها والتي حافظت على استمرارية أعمالها عن بُعد خلال الأزمة، حيث أنّ هذه القطاعات تبحث الآن عن مهارات معينة عليك تسليط الضوء عليها في سيرتك الذاتية، أبرزها المهارات التنظيمية، والقدرة على العمل عن بُعد دون إشراف متواصل، واستخدام تقنيات التواصل عن بُعد. باتت هذه المهارات أساسية يبحث عنها كل صاحب عمل عند اختيار متدربين للعمل لديه.

4. تدرّب على مقابلات الفيديو

من أهم هذه المهارات أيضاً التدرب على المقابلات عبر الإنترنت، واجتماعات الفيديو التي أصبحت مهارة أساسية أيضاً لا غنى عنها إذا ما كنت تبحث عن فرصة عبر الإنترنت. يمكنك الاطّلاع على العديد من المصادر المتوفرة عبر الشبكة التي تتيح لك التدرب على المقابلة الافتراضية.

5. ركز على اكتساب الخبرة عوضاً عن الفائدة المادية

اجعل اهتمامك بالمهارات التي ستقدمها لك فرصة التدريب ولا تحصر اهتمامك بالراتب، فرغم أنّ معظم الفرص التدريبية لا تقدم تعويضاً مادياً كبيراً، إلّا أنها ستتيح لك فرصة اكتساب خبرات كبيرة في مختلف المجالات إذا ما بذلت جهداً كافياً للاستفادة من هذه الخبرة.