رغم تسريح الموظفين.. شركة Airbnb تقترب من طرح أسهمها للاكتتاب العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – من المتوقع أن تطرح شركة Airbnb أسهمها للاكتتاب العام، في قرار مفاجئ للشركة التي قامت مؤخراً بتسريح ربع قواها العاملة عالمياً إثر تفشي وباء كورونا.

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن شركة المشاركة المنزلية تخطط لتقديم أوراق الاكتتاب العام إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات في وقت لاحق من هذا الشهر، حتى تدرج علناً بحلول نهاية العام.

ولم ترد Airbnb على الفور على طلب CNN للتعليق.

ووفقاً للصحيفة، فإن مورغان ستانلي وغولدمان ساكس تدعمان العرض، كما حذرت أيضاً من أنه "لا يوجد ضمان" بأن Airbnb ستتبع هذا الجدول الزمني، بسبب ظروف السوق المتقلبة.

ولا يعد الاكتتاب العام مفاجأة كاملة، إذ كانت تهدف الشركة لأن تصبح عامة خلال العام 2020، وفقاً لتقارير متعددة سابقة، إلّا أن التباطؤ في السفر العالمي الذي تسببت به جائحة كورونا قد يكون عرقل تلك الخطط.

وانتعشت الأعمال من الحضيض خلال الربيع، حين سجلت Airbnb ارتفاعاً في الحجوزات في نهاية شهر مايو/أيار.

وبحسب الصحيفة، فقد خفضت قيمة Airbnb إلى 18 مليار دولار، بعد أن كانت قيمتها 35 مليار دولار العام الماضي. وكانت قد تلقت الشركة في أبريل/ نيسان قرضاً قيمته مليار دولار من المستثمرين للتغلب على تبعات الوباء.