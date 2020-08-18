دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أدرج بنك التعمير الصيني سندات خضراء في بورصة ناسداك دبي، بلغت قيمتها 1.2 مليار دولار.

وأوضح سوق ناسداك دبي في بيان نشر يوم الثلاثاء أن القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية احتفل بإدراج سندات خضراء بقيمة "700 مليون و500 مليون على التوالي"، من خلال قرع جرس افتتاح السوق.

ووفقاً للبيان، فإن عائدات الإدراج ستدعم جهود بنك التعمير الصيني لمواجهة آثار التغير المناخي، بينما يقوم البنك بتطوير أنشطته المصرفية التجارية للشركات والأفراد محلياً ودولياً.

وحققت السندات التي تبلغ قيمتها 700 مليون دولار، والمستحقة في العام 2025، نسبة فائدة تبلغ 1.25٪، بينما حققت السندات بقيمة 500 مليون دولار، والمستحقة في 2023 فائدة بنسبة 1٪.

وبهذا، فسيكون بنك التعمير الصينى قد أدرج حتى الآن ما يبلغ مجموعه 4 سندات في سوق ناسداك دبي، بما في ذلك إصدارات قيمتها 600 مليون دولار في العام 2016، و1.2 مليار دولار أمريكي في العام 2017.

وبلغ مجموع إصدارات السندات الصينية في بورصة ناسداك دبي منذ العام 2014 19 إصداراً، بقيمة 11.3 مليار دولار.

وقال محافظ مركز دبي المالي العالمي ورئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي، عيسى كاظم، إن "موقع دبي الفريد كمركز للأعمال والتمويل في المنطقة يعد حافزاً للتطور السريع للروابط الاقتصادية مع الصين، والتي ستعزز الرخاء المتبادل والتنمية. تلعب قدرة البنية التحتية لأسواق رأس المال لدينا على دعم متطلبات جمع الأموال للمصدرين الصينيين، دوراً مهماً في تعزيز الأنشطة الديناميكية والإنتاجية عبر الحدود".

ويعد مركز دبي المالي العالمي المقر الإقليمي لبنك التعمير الصينى والعديد من المؤسسات الصينية الكبيرة الأخرى، حيث سجلت أكثر من 6 آلاف شركة صينية في دبي.

وارتفعت صفقات التجارة بين الصين والإمارات لتبلغ 48.5 مليار دولار أمريكي في العام 2019، أي بزيادة تبلغ حوالي 18٪ مقارنة بالعام 2017، وفقاً لمركز التجارة الدولي، لتصبح بذلك الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري عربي للصين.