إغلاق نحو 300 فرع لبيتزا هت بشكل دائم

نيويورك، الولايات المتحدة (CNN) -- من المقرر إغلاق ما يصل إلى 300 مطعم من مطاعم بيتزا هت بشكل دائم، بعد إفلاس أحد أكبر أصحاب الامتياز في السلسلة.

وأعلنت شركة NPC International، التي تقدمت بطلب لإعلان إفلاسها في 11 يوليو تموز، عن اتفاقية يوم الاثنين مع "Yum" مالك بيتزا هت لإغلاق ما يقرب من ربع مطاعمها وبيع المواقع المتبقية. ولم يتم تحديد المطاعم والتوقيتات المحددة بعد، لكن NPC قالت إن "الغالبية العظمى" من المواقع المتأثرة بها غرف طعام.

وقالت الشركة، في بيان، إن الاتفاقية توفر لها "المرونة لاستكشاف الخيارات لتحقيق نتيجة تعظيم القيمة، حيث أنها تسعى لوضع اللمسات الأخيرة على شروط إعادة الهيكلة المالية الشاملة".

وأدت عاصفة كاملة من عمليات الإغلاق المتعلقة بفيروس كورونا، وعبء ديون ضخم بنحو مليار دولار، وارتفاع تكاليف العمالة والغذاء إلى إفلاس الشركة.

وصرحت بيتزا هت يوم الإثنين بأن 300 موقع أمريكي "ضعيف الأداء بشكل ملحوظ" مقارنة ببقية مواقع بيتزا هت التابعة لشركة NPC، سيتم إغلاقها، وأنها ستساعد الموظفين في العثور على وظائف في مطاعم بيتزا هت القريبة.

كانت السلسلة تتجه بعيدًا عن فتح وتشغيل مطاعم ذات غرف طعام. وبدلاً من ذلك، شجعت العملاء على طلب الاستلام من خلال موقعها على الويب أو تطبيقات ثلاثية الأطراف.

وقالت بيتزا هت، في بيان: "هي خطوة مهمة نحو عمل أكثر صحة".

وتمثل مواقع بيتزا هت البالغ عددها 1227، التابعة لشركة NPC، نسبة 18٪ من مواقع السلسلة البالغ عددها 6700 في الولايات المتحدة. وتشمل محفظة NPC المتبقية 6500 مطعم بسلسلة ويندي Wendy في أمريكا.