في دبي .. رخصة عمل جديدة مخصصة لدعم رواد الأعمال

رغم كورونا.. شركات ناشئة في دبي تستقطب استثمارات قياسية في النصف الأول من العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مركز دبي المالي عن إطلاق رخصة عمل جديدة مخصصة لدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال والشركات المتخصصة بقطاع التكنولوجيا.

وتهدف "رخصة الابتكار" إلى فتح المجال أمام رواد الأعمال لتعزيز نطاق أعمالهم، بحيث يمكنهم الاستفادة من "الإطار القانوني والتنظيمي المستقل القائم على القانون الإنجليزي"، والذي يتمتع به مركز دبي المالي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

كما ستمكن الرخصة حامليها من الحصول على ترخيص تجاري تبدأ تكلفته من 1500 دولار سنوياً، يمكّن الشركات من الوصول إلى مساحات عمل مشتركة في مركز دبي المالي، فضلاً عن إصدار تأشيرات عمل لـ4 موظفين للشركة عند استئجار مساحة مكتبية في المركز.

ووفقاً لما ذكره البيان، فإن الشركات الحاصلة على "رخصة الابتكار" ستنضم "إلى حوالي أكثر من 200 شركة تكنولوجيا قائمة حالياً في أكبر منطقة حرة والتي تعمل إلى جانب أكثر من 2500 شركة وأكثر من 25 ألف موظف".

وقد أطلقت الرخصة الجديدة تماشياً مع مشروع "حي دبي للمستقبل" الذي أعلن عنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات وحاكم إمارة دبي في مطلع العام، حيث ستساهم الرخصة الجديدة في جذب شركات من قطاعات جديدة للاستقرار في المركز المالي.