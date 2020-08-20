المركزي المصري يعفي ديون بلغت قيمتها 621 مليون دولار لـ940 ألف عميل

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قال البنك المركزي المصري إنه سيسقط قضايا على حوالي 220 ألف شخص، وسيعفي العملاء من سداد ديون بلغت قيمتها أكثر من 621 مليون دولار في مبادرة تسوية مديونيات للأفراد الطبيعيين.

وقالت الهيئة الوطنية للإعلام المصري نقلاً عن مصدر مسؤول في البنك المركزي إن المبادرة تنطبق على الذين تصل قيمة قروضهم إلى أقل من 62.7 ألف دولار.

كما ذكر البنك أن عدد الأشخاص الذين تشملهم المبادرة يبلغ حوالي 940 ألف عميل، يصل إجمالي مديونياتهم إلى نحو 709 مليون دولار.

وقال البنك المركزي إن المبادرة "تسري على الأفراد الطبيعيين غير المنتظمين في السداد والبالغ أرصدة مديونياتهم غير المنتظمة لدى الجهاز المصرفي أقل من مليون جنيه وفقاً للمركز المالي للعميل في 30 سبتمبر 2019 سواء كان متخذاً أو غير متخذ ضدهم إجراءات قضائية".

وأضاف البنك أنه بموجب المبادرة، سيتم التنازل عن جميع القضايا المتداولة في المحاكم، فور اتفاق العميل مع البنك على شروط سداد 50٪ من صافي رصيد المديونية.

ووفقاً للبنك، فإن المبادرة ستستمر حتى نهاية شهر مارس/آذار من العام 2021، مع تطبيق ذات شروط المبادرة على العملاء الذين قاموا بالسداد قبل 30 سبتمبر/ أيلول من العام 2019.