في أول صفقة هذا العام.. بوينغ تؤمن أول طلبية لطائرة 737 ماكس

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نجحت بوينغ في تأمين أول طلبية لها لطائرة 737 ماكس المتعثرة، بعد 9 أشهر من عدم تلقيها أي طلبات لها.

وقالت الشركة المصنعة للطائرات في بيان إن شركة "إنتر إير"، أكبر شركة طيران عارض في بولندا، طلبت شراء طائرتين من طائرات ماكس من طراز 737-8، مع حق شراء طائرتين إضافيتين.

وقال إحسان منير، نائب رئيس المبيعات في بوينغ، إن الصفقة "تؤكد ثقة إنتر إير في الطائرة ورجال ونساء بوينغ".

ويضم أسطول طيران "إنتر إير" حالياً 22 طائرة من الجيل التالي لطائرات 737 وطائرتان من طراز 737 ماكس.

وقالت بوينغ إنه في حال نفذت اتفاقية الشراء بالكامل، فإن أسطول 737 ماكس سيرتفع إلى 10 طائرات، بما في ذلك الطلبات الحالية غير المعبأة.

ويعد هذا أول طلب لطائرة 737 ماكس منذ نوفمبر/تشرين الأول من العام 2019، عندما أمّنت بوينغ 30 طلبية في معرض دبي للطيران، بما في ذلك 10 طلبيات لشركة "سان إكسبرس" التركية، والتي هي مشروع مشترك بين لوفتهانزا والخطوط الجوية التركية.

ولا تزال شركة بوينغ تنتظر موافقة الحكومة لتشغيل الطائرة مرة أخرى بعد إيقافها في مارس/ آذار من العام 2019 بعد حادثين أوديا بحياة 346 شخصاً. وقالت الشركة الأسبوع الماضي إن شركات الطيران ألغت أكثر من 400 طلب شراء لطائرة ماكس هذا العام، مع انهيار الطلب على السفر الجوي بسبب تفشي جائحة كورونا.

وقال غريسيغورز بولانيكي، مدير شركة "إنتر إير" في بيان، "بعد الفحوصات الصارمة التي تخضع لها طائرة 737 ماكس، أنا واثق بأنها ستكون أفضل طائرة في العالم لسنوات عديدة قادمة".

وقالت بوينغ إن شركة الطيران البولندية ستتلقى تعويضاً عن التأثير التجاري لإيقاف تشغيل طائرة 737 ماكس، ستظل تفاصيله سرية. كما وافقت الشركات على جدول تسليم منقح استجابة للتباطؤ الحالي الذي يشهده قطاع الطيران.