دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قررت شركة دجاج كنتاكي التوقف مؤقتاً عن استخدام شعارها الشهير "تاكل أصابعك وراه" بسبب تفشي جائحة كورونا.

ويبدو أن الشركة اكتشفت أن تشجيع الناس على "أكل أصابعهم" أو لعقها، ليست أفضل فكرة في هذه الأوقات التي نشهدها، إذ بعد عدة أشهر من توصية مسؤولي الصحة الناس بالتوقف عن لمس وجوههم للمساعدة في وقف انتشار الفيروس، قالت شركة دجاج كنتاكي يوم الإثنين إن الشعار الذي أطلق منذ 64 عاماً "يبدو غير مناسب حالياً".

وقالت كاثرين تان جيليسبي، كبيرة مسؤولي التسويق العالمي في دجاج كنتاكي في بيان: "نجد أنفسنا في وضع فريد - لدينا شعار مميز لا يتناسب تماماً مع البيئة الحالية".

ولن تتغير قائمة الطعام التي يقدمها المطعم، في حين قالت الشركة إن الشعار سيعود عندما "يحين الوقت".

ولكن، لنكون واضحين للحظة.. لا شك بأن إعلان يوم الاثنين هو حملة تسويقية.. حملة ذكية فعلاً، وذات نوايا حسنة.. لكنها حملة تسويقية بالنهاية. وقد قامت العلامة التجارية بإخفاء الشعار الموجود على اللوحات الإعلانية القديمة واللافتات في إعلان نشر على صفحتها في يوتيوب.

ويستخدم دجاج كنتاكي، مثل معظم مطاعم الوجبات السريعة، حيل تسويقية غريبة في بعض الأحيان لجلب العملاء إلى متاجرهم. ويعد قطاع الوجبات السريعة نشاط تجاري منخفض النمو والولاء، بهوامش ضئيلة للغاية، ولذا فإن أي إضافة في عدد العملاء هي مكسب كبير لسلاسل المطاعم سريعة الخدمة.

وبعد عدة شهور من حركة مرور مروعة للغاية بالنسبة للمطاعم، انتعشت المبيعات في مطاعم دجاج كنتاكي بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، بينما يتوق الناس للانغماس بالوجبات المختلفة خلال فترة مرهقة ومتعبة يشهدها التاريخ.