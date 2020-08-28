بوينغ تعلن سحب بعض طائراتها من طراز 787 بعد اكتشاف عيوب تصنيع

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- قالت شركة بوينغ، إنها اكتشفت بعض عيوب التصنيع في طائراتها من طراز 787 والمتخصصة في نقل الركاب.

وأضافت بوينغ في بيان، أنها طلبت من شركات الطيران التي تشغل طائراتها "عريضة البدن"، إخراجها من الخدمة للفحص والإصلاح.

وأوضح بيان بوينغ، أن الشركة حددت مشكلتين في تصنيع الطائرات من طراز 787، في الجزء الخلفي من جسم الطائرة، مشيرًا إلى أن ذلك يؤدي إلى أن الطائرة أصبت لا تتوافق مع معايير التصميم الخاصة بالشركة.

إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، قالت إنها على دراية بالمشكلة و "تواصل التعامل مع بوينغ"، لكن منظمي الطيران لم يذكروا ما إذا كانوا يخططون لإصدار نشرة سلامة للمشغلين حول هذه القضية.

وتقول بوينغ إن إدارة الطيران الفيدرالية، "تم إطلاعها بشكل كامل، وسنواصل العمل معهم عن كثب في المستقبل".

وذكرت بوينغ أنها اتصلت على الفور بشركات الطيران التي تشغل الطائرات المعيبة، "وتم إخراج الطائرات مؤقتًا من الخدمة حتى يمكن إصلاحها".

وأخبرت يونايتد إيرلاينز CNN أن لديها واحدة من طائرات 787 المتأثرة، لكنها لم تكن في الخدمة.