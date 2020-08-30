2700 فرصة عمل في مصر بشركات متعددة.. وهذه القطاعات المطلوبة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة القوى العاملة في مصر عن توفير 2700 فرصة عمل في 15 شركة ابتداء من اليوم، الأحد، بهدف الحد من مشكلة البطالة في البلاد.

وقال وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، بحسب ما نقلته الهيئة الوطنية للإعلام، إن الفرص التي وفرتها مديرية القوى العاملة في القاهرة، تصل رواتب البعض منها إلى 2500 جنيه مع مواصلات وسكن للمغتربين، تمتد في قطاعات مختلفة وتتضمن محاسبين، وصيادلة ذكور، ومساعد صيدلي، ومهندسي إنتاج، وفنيي صيانة، وميكانيكي، ومندوبي مبيعات، وسائقين، وشيف تقطيع، وأخصائي تسويق، ومندوبي توصيل، وعمال يومية، وأمن، وعمال مخازن، وسائقي جامبو.

كما أشار مدير المديرية، محمد طه، إلى مهن إضافية مطلوبة، مثل مهندسي صيانة، وجودة، وتعبئة، وتغليف، وعمال خياطة، وقص، وتعبئة، وسويتش، ومغسلة.

وأرفق طه مع البيان جدول الشركات التي تبحث عن موظفين، حيث أوضح أنه على من يرغب في شغل أي منها التقدم إلي مقرات الشركات هذه، حتى استيفاء العدد المطلوب من الموظفين.

وشهد معدل البطالة في مصر ارتفاعاً ملحوظاً هذا العام، رُجح إلى تفشي فيروس كورونا واستمرار تداعيته من إغلاق الأعمال وتعليق السفر، حيث بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني من العام 9.6٪ من إجمالي قوة العمل، مع حوالي 2.5 مليون شخص عاطل عن العمل.