السعودية تبدأ التداول في سوق المشتقات المالية.. هذه أبرز مزاياها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – بدأت السوق السعودية، "تداول"، اليوم الأحد، تداول العقود المستقبلية لمؤشر "إم تي 30" في أول إطلاق لمنتج مشتقات مالية يتم تداوله في السوق السعودية.

وبحسب ما ذكرته "تداول"، فإن إطلاق سوق المشتقات المالية يعزز نمو السوق المالية السعودية من خلال "توفير فرص جديدة للمستثمرين وتزويدهم بأدوات التحوّط للمساهمة في إدارة المخاطر، وتوسيع نطاق فرص الدخول إلى السوق السعودية التي تعتبر إحدى أكبر الأسواق في العالم من حيث الحجم والسيولة".

وتعد المشتقات المالية عقود تتم بين طرفين، وتشتق قيمتها من سعر أصل أساسي. وتتقيد هذه العقود بوقت وسعر محددان في العقد لتسليم الأصل الأساسي، كما تستمد المشتقات سعرها من أصل يمكن أن يكون سهم أو مؤشر أو غيره.

ولسوق المشتقات المالية مزايا عدة من بينها كونها أداة تداول بديلة للدخول إلى السوق، وقدرتها على إدارة مخاطر التغيرات السعرية، والتحوط من مخاطر إفلاس أحد الأطراف، والوصول لأسعار الأصول محل التعاقد، وزيادة كفاءة السوق.

وتنقسم عقود المشتقات إلى 3 أنواع رئيسية، تشمل العقود المستقبلية وعقود الخيارات التي يتم تداولها في الأسواق المنظمة، والعقود الآجلة التي يتم تداولها في الأسواق غير المنتظمة.