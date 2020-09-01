قريباً.. أمازون ستتمكن من توصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار

واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- حصلت أمازون على شهادة مهمة من إدارة الطيران الفيدرالية يوم السبت، تقربها خطوة من إطلاق خدمة توصيل الطلبات عبر الطائرات بدون طيار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وتمتلك أمازون حالياً ما يسمى بشهادة الناقلات الجوية والمشغلات "بارت 135"، والتي يجب الحصول عليها قبل أن تبدأ الشركة في خدمات التوصيل عبر الطائرات بدون طيار. وقالت أمازون إنها ستستخدم الموافقة للبدء في اختبار عمليات التوصيل لكنها رفضت تحديد موعد أو مكان إجراء الاختبارات.

كما أوضحت الشركة أنها تحققت من صحة أكثر من 500 عملية سلامة وكفاءة كجزء من طلبها للحصول على الشهادة.

ولطالما عبرت الشركة عن نيتها لاستخدام الطائرات بدون طيار لتسليم الشحنات في غضون 30 دقيقة أو أقل. وأعلن الرئيس التنفيذي لأمازون، جيف بيزوس، عن البرنامج لأول مرة في ديسمبر/ كانون الأول 2013. وتقول أمازون إن لديها اليوم مراكز اختبار في الولايات المتحدة وحول العالم، وسجلت آلاف الساعات من الطيران.

وكانت قد قامت الشركة في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2016، بأول عملية توصيل بطائرة بدون طيار في بريطانيا.

وشهدت الشركة تقدماً بطيئاً منذ ذلك الحين، إذ في يونيو/ حزيران 2019، قال جيف ويلك، الرئيس التنفيذي لأمازون وورلدوايد كونسيومر، إن الشركة تخطط للتوصيل بواسطة الطائرات بدون طيار في غضون أشهر، إلّا أنها حتى الآن لم تبدأ بعد.

وانضم ديفيد كاربون، المدير التنفيذي السابق لشركة بوينغ، إلى أمازون وتولى زمام المبادرة في برنامج الطائرات بدون طيار في مارس/ آذار الماضي.

وقد زادت مخاوف التباعد الاجتماعي أثناء تفشي الوباء من الاهتمام باستخدام الروبوتات لتوصيل الطلبات، لكن التقنيات ليست جاهزة بعد للاستخدام على نطاق واسع. ولا تزال إدارة الطيران الفيدرالية تعمل أيضاً على تطوير اللوائح اللازمة لاستخدام الطائرات بدون طيار على نطاق واسع، مثل تحديد الطائرات بدون طيار عن بُعد.

وتعد أمازون ثالث شركة توصيل عبر الطائرات بدون طيار تحصل على الشهادة من إدارة الطيران الفيدرالية، بعد أن حصلت كل من UPS وWing، وهي شركة تابعة لشركة "ألفابيت" المالكة لغوغل، على الشهادة في العام 2019.