طليقة جيف بيزوس ماكنزي سكوت تصبح أغنى امرأة في العالم

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – أصبحت ماكنزي سكوت، فاعلة الخير والمؤلفة والزوجة السابقة للرئيس التنفيذي لشركة أمازون، جيف بيزوس، أغنى امرأة في العالم.

وبلغ صافي ثروة سكوت 68 مليار دولار، ما دفعها لتتخطى ثروة وريثة "لوريال" فرانسواز بيتنكور مايرز، وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات.

وحصلت سكوت على ربع أسهم بيزوس في أمازون، بتسوية طلاق بين الزوجين في العام 2019، ما يعادل 4٪ من أسهم الشركة، كانت تبلغ قيمتها آنذاك أكثر من 35 مليار دولار.

وبهذا أصبحت سكوت حالياً في المركز الـ12 في قائمة أغنى الأشخاص في العالم.

وكانت قد أعلنت سكوت في يوليو/ تموز أنها تبرعت بحوالي 1.7 مليار دولار إلى 116 منظمة تضمنت أربع كلّيات وجامعات. ووصفت سكوت المنظمات بأنها تركز على 1 من بين 9 "مجالات الحاجة"، تتراوح من المساواة العرقية إلى تغير المناخ.

كما قامت سكوت أيضاً العام الماضي بالتوقيع على مبادرة العطاء التي أسسها وارن بافيت وبيل وميليندا غيتس. وتشجع المبادرة أثرياء العالم على تخصيص غالبية ثرواتهم للأعمال الخيرية.

وقفز سهم أمازون بحوالي 28٪ خلال الأشهر الـ3 الماضية، وارتفع بأكثر من 90٪ حتى الآن هذا العام، وفقاً لبيانات من ريفينيتيف. وأدى ارتفاع الأسهم إلى زيادة ثروة بيزوس إلى أكثر من 200 مليار دولار.