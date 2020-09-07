دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وجهت السلطات الكويتية، الأحد، رعاياها بالالتزام بالمرسوم الذي أصدره سلطان عُمان، هيثم بن طارق، حول تملك غير العُمانيين لأراض وعقارات في مناطق محددة.

وقالت السفارة الكويتية في عُمان في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية: "أهابت سفارة دولة الكويت لدى سلطنة عُمان، بالمواطنين الكويتيين الذين يمتلكون أراض أو عقارات في عدد من المواقع بالسلطنة ضرورة التصرف في هذه الأملاك نحو نقل ملكية هذه الأراضي والعقارات بالطرق القانونية الى مواطن عماني في موعد أقصاه 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل".

وأوضحت السفارة: ذلك يأتي تنفيذا للمرسوم السلطاني القاضي بحظر تملك غير المواطنين العمانيين للأراضي والعقارات في تلك المواقع"، لافتة إلى أنه " يمكن للمواطنين الكويتيين تمديد المهلة لمدة سنة واحدة فقط بعد موافقة وزارة الإسكان العمانية من خلال الاستمارة الإلكترونية المتوفرة بموقع الوزارة".

وعدد البيان 7 مناطق في عُمان كانت كالتالي:

1- محافظة مسندم - البريمي - الظاهرة - الوسطى - ظفار (عدا صلالة).

2- ولاية لوى - شناص - مصيره.

3-الجبل الأخضر - جبل شمس - وأي جبال أخرى لها أهمية استراتيجية تحددها الجهات المختصة.

4-الجزر.

5-الحارات الأثرية والقديمة المحددة من وزارة التراث والثقافة.

6-الأراضي الزراعية في جميع أنحاء السلطنة.

7- المواقع القريبة من القصور والجهات الأمنية والعسكرية التي تحددها الجهات المختصة.