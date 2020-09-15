يوتيوب يعلن عن منصة جديدة منافسة لتيك توك.. أين ستطرح أولاً؟

بعد حظره بالهند.. ماذا سيفعل مستخدمو تيك توك في حال تم حظره في أمريكا؟

تيك توك تعلن انسحابها من هونغ كونغ مع تطلع الولايات المتحدة إلى حظر تطبيقات صينية

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت يوتيوب يوم الاثنين عن منصة جديدة منافسة لتطبيق تيك توك، متخصصة في مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة.

ومن المقرر إطلاق الإصدار التجريبي المبكر من "شورتس" خلال الأيام القليلة المقبلة في الهند. ووفقاً ليوتيوب، فإن "شورتس" ستطرح أيضاً في بلدان أخرى في الأشهر المقبلة.

وقال موقع يوتيوب المملوك من قبل غوغل، إن المنصة الجديدة مخصصة لصانعي المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي "لتصوير مقاطع فيديو قصيرة وجذابة باستخدام هواتفهم المحمولة". وستوفر المنصة طريقة لربط مقاطع الفيديو المتعددة معاً وإضافة الموسيقى واستخدام المؤقت والعد التنازلي لتسجيل مقاطع الفيديو دون استخدام اليدين، وجميع الميزات المتوفرة حالياً على تطبيق تيك توك.

ويعد قرار الشركة للإطلاق في الهند أولاً قراراً استراتيجياً، إذ حظرت الهند في يونيو/حزيران الماضي تطبيق تيك توك والعديد من التطبيقات الصينية الشعبية الأخرى، قائلة إنها تشكل "تهديداً للسيادة والسلامة" في الدولة. ومنذ ذلك الحين، يتدافع محبو التطبيق لإيجاد منصات بديلة لتيك توك.

ويعتبر يوتيوب أحدث عملاق وسائل تواصل اجتماعي يطلق أداة لنشر مقاطع الفيديو القصيرة بعد أن انتشرت شعبية تيك توك، حيث أعلن إنستغرام الشهر الماضي عن "ريلز"، وهو منتج شبه نسخة من تيك توك يعمل في الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة أخرى.

ويأتي إعلان يوتيوب بعد أنباء تفيد بأن تيك توك وأوراكل سيصبحان شريكين تجاريين في الولايات المتحدة، في صفقة تهدف إلى إرضاء مخاوف إدارة ترامب من التطبيق الصيني الذي وصف بأنه يهدد الأمن القومي الأمريكي.