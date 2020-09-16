أكبر البنوك الإماراتية يوقع مذكرة تفاهم مع بنك إسرائيلي رئيسي

ما هي تأثيرات اتفاقات الإمارات وإسرائيل على الأعمال التجارية؟

دبي، الإمارات العربة المتحدة (CNN) – أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، يوم الأربعاء، عن توقيع مذكرة تفاهم مع بنك لئومي الإسرائيلي، في ثاني اتفاقية يوقعها البنك الإماراتي الأكبر في البلاد من حيث الأصول، مع بنك إسرائيلي منذ تطبيع العلاقات بين الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل.

وبحسب ما ذكره المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فإن التوقيع عقد بحضور نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني، هشام عبدالله القاسم، والرئيس التنفيذي للمجموعة، شين نيلسون، ورئيس مجلس إدارة بنك لئومي، سامر حاج يحيى، والرئيس التنفيذي للبنك، حنان فريدمان.

ويعد بنك لئومي أحد أكبر البنوك الرائدة في إسرائيل، حيث يستحوذ حالياً على حصة تقدر بنحو 30٪ من النظام الإسرائيلي المصرفي.

وقال القاسم إن هذه الاتفاقية "تمهّد لتعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين بما يعود بالمنفعة على علامتنا التجارية وعملائنا واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال فرص جديدة للأعمال والتجارة".

من جهته، هنّأ حاج يحيى الحكومة الإسرائيلية على توطيدها العلاقات مع دولة الإمارات، مضيفاً أن خطوة كهذه "ستضمن تحقيق إمكانات تعاون كبيرة بين البلدين" في مجالات عدة.

ويأتي هذا في أعقاب توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات بين البلدين يوم الثلاثاء، حيث وقعّت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة للقيام بأنشطة متبادلة في شتى القطاعات، فيما وقعت البحرين وإسرائيل إعلان تأييد السلام تمهيداً لاتفاق سلام بينهما.