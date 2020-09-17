بورصتا الماس في دبي وإسرائيل بصدد فتح مكتبين لهما بالبلدين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن مركز دبي للسلع المتعددة يوم الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم بين بورصة دبي للماس التابعة له وبورصة إسرائيل للماس، بهدف تعزيز التجارة الإقليمية.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المذكرة التي وقعت افتراضياً، تهدف إلى "تعزيز أوجه التعاون والحوار بين البورصتين الرائدتين على مستوى العالم".

وبموجب المذكرة، ستؤسس بورصة إسرائيل للماس مكتباً تمثيلياً في برج الماس بدبي، في حين سيفتتح مركز دبي للسلع المتعددة مكتب مبيعات في مقر بورصة إسرائيل للماس، في مدينة رمات جان في إسرائيل.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليم، إن هذه المذكرة ستفتح إمكانات هائلة لكلا الطرفين وتعزز التجارة الإقليمية والدولية لهذا الحجر الثمين، مضيفاً: "اقتصادا دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل هما من أكثر اقتصادات الشرق الأوسط ديناميكية وابتكارا وتمهد هذه المذكرة الطريق لمزيد من التعاون عبر مجموعة من السلع في وقت موات للغاية للتنمية في المنطقة".

وقد أصبحت دبي سريعاً أحد مراكز تجارة الماس الرائدة في العالم، إذ بلغت القيمة الإجمالية للماس الخام والمصقول المتداول في الإمارة في العام 2019، 23 مليار دولار، مرتفعاً من 3.6 مليار دولار في العام 2003، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية.

ويأتي هذا التعاون التجاري بين الدولتين في أعقاب توقيع الإمارات وإسرائيل اتفاقيات لتطبيع العلاقات بينها يوم الثلاثاء، حيث وقعّت الإمارات وإسرائيل اتفاقية سلام لإقامة علاقات شاملة للقيام بأنشطة متبادلة في شتى القطاعات.