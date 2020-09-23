بعد كورونا.. ما هي القطاعات الأكثر طلباً للوظائف في مصر؟

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – شهد قطاع الأعمال الكثير من التغييرات منذ بداية العام 2020، حيث لجأت العديد من الشركات لتغيير أنظمة عملها وأساليب توظيفها، في حين أضافت العديد منها أيضاً تقنيات جديدة أصبحت أساسية الآن في ظل العمل عن بُعد.

ولهذا، لابدّ أن تتغير اتجاهات السوق والقطاعات الأكثر جذباً للمهنيين أيضاً، كذلك المهارات والوظائف الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في مختلف أنحاء المنطقة.

إذا ما كنت تبحث عن وظيفة في مصر، فيمكنك اللجوء لاستبيان "مؤشر فرص العمل" الذي أُجري مؤخراً لمساعدتك في التعرّف على اتجاهات التوظيف السائدة في مصر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومعرفة المهارات والمؤهلات التي تبحث عنها الشركات في الدولة، وبالتالي زيادة فرص عثورك على وظيفة مناسبة.

القطاعات الأكثر جاذبية للكفاءات في مصر

برز قطاع النفط والغاز والبتروكيماويات (44٪) كأكثر قطاع جاذب للكفاءات في مصر، يليه قطاع الجيش والدفاع والشرطة (بنسبة 29٪) ثم العقارات والإنشاءات والتطوير العقاري (بنسبة 27٪)، بالإضافة إلى تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (25٪).

أمّا بالنسبة للكفاءات المحلية، فقد جاء قطاع البنوك والتمويل (34٪) كالأكثر جذباً للكفاءات، يليه قطاع الإعلانات والتسويق والعلاقات العامة (30٪). في حين برزت قطاعات الإعلان والتسويق والعلاقات العامة (35٪) والبنوك والتمويل (29٪) كالأكثر جاذبية للكفاءات النسائية في الدولة.

المهارات والمؤهلات الأكثر طلباً

صرح أكثر من ثلث أصحاب العمل (38٪) في مصر أنهم يبحثون عن مرشحين من ذوي الخبرة المتوسطة، أي بين 3 إلى 7 سنوات، في حين يبحث 33٪ منهم عن مرشحين يتمتعون بخبرة إدارية لإدارة فريق، بينما قال 24٪ إنهم يبحثون عن مرشحين يتمتعون بخبرة في المبيعات والتسويق.

وقد برزت مهارات التواصل الجيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية (68٪)، تليها الشخصية والسلوك العام (48٪)، والقدرة على العمل ضمن فريق (46٪)، كأكثر المهارات المطلوبة في مصر.

أمّا فيما يتعلق بالتخصصات والمؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في مصر، فقد شملت شهادات التجارة (35٪)، وإدارة الأعمال (22٪) وتكنولوجيا المعلومات (21٪).

اتجاهات التوظيف في مصر

ستقوم غالبية الشركات في مصر بتوفير وظائف للمناصب المبتدئة، بحيث يرتفع الطلب على منصب التنفيذي المبتدئ (32٪)، يليه التنفيذي الأول (31٪) والتنفيذي (27٪). وتعتبر وظائف المحاسب (21٪) ومدير المبيعات (20٪) وتنفيذي المبيعات (19٪) أكثر الأدوار طلباً في الدولة.

وقد برزت قطاعات استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (58٪) والرعاية الصحية والخدمات الطبية والنفط والغاز والبتروكيماويات (كلاهما بنسبة 55٪) كالأكثر قابلية للتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال الأشهر الـ3 المقبلة.

كما تصدر قطاع استشارات الأعمال وإدارة الأعمال والاستشارات الإدارية (81٪) قائمة القطاعات الأعلى احتمالية للتوظيف عبر المنطقة على المدى الطويل أيضاً خلال العام القادم، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات والإنترنت والتجارة الإلكترونية (68٪) والسلع الاستهلاكية والسلع الاستهلاكية سريعة التداول (66٪).