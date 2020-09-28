أول شحنة قمح سعودي منتج في الخارج تصل المملكة.. إليكم حجمها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وصلت أول شحنة قمح سعودي من انتاج الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني أو ما يُعرف باسم "سالك" ومنشأها أوكرانيا، الاثنين، بحمولة حجمها 60 ألف طن.

جاء ذلك وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، حيث نقلت على لسان محافظ المؤسسة، أحمد الفارس، قوله إن "هذه الشحنة يأتي في إطار توجه الدولة نحو الاستفادة من الاستثمارات الزراعية السعودية بالخارج، وربط تلك الاستثمارات باحتياجات السوق المحلي، وذلك في إطار برنامج الاستثمار الزراعي في الخارج الذي يمثل أحد برامج إستراتيجية الأمن الغذائي في المملكة، الهادف إلى تنويع واستقرار مصادر الإمدادات الغذائية الخارجية".

وتابع قائلا: "المؤسسة حريصة على تنويع مصادر شراء القمح من خلال المناقصات العالمية التي يتم طرحها وتتنافس فيها مختلف المناشئ المصدرة للقمح في العالم، إضافةً إلى شراء القمح المحلي من المزارعين ضمن ضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الذي تم رفع سقف الكمية المستهدفة بدءاً من الموسم القادم إلى 1.5 مليون طن سنوياً، إلى جانب المناقصات الخاصة بالمستثمرين السعوديين في الخارج والمخصص لها 10% من مشتريات القمح سنوياً".

ولفت تقرير الوكالة إلى أن "تخصيص نسبة 10% من المشتريات المستلمة السنوية من القمح للمستثمرين السعوديين في الخارج والمسجلين لدى وزارة البيئة والمياه والزراعة تأتي انطلاقًا من حرص القيادة -أيدها الله - على استمرار مسيرة التنمية والتطوير وقيام القطاع الخاص بواجبه الوطني على أتم وجه، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".