القضاء الأمريكي يوقف الحظر المفروض على تحميل تطبيق تيك توك

بعد تأجيل الحظر.. إليك كل ما يجب معرفته عن صفقة تيك توك حتى الآن

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وافق قاض فيدرالي جزئياً على طلب تيك توك بإصدار أمر قضائي مؤقت ضد إدارة ترامب، لمنع الحكومة الأمريكية من حظر تحميل التطبيق قبل ساعات قليلة من بدء تفعيل القرار في منتصف الليل بالتوقيت الشرقي مساء الأحد.

ويعد القرار انتصاراً لتيك توك بعد أن تحدت الشركة الصينية قيود وزارة التجارة التي اعتبرتها "غير دستورية ومخالفة للإجراءات القانونية".

ورغم أن رأي القاضي كارل نيكولز الذي شرح الأمر صدر مختوماً، إلّا أنه أشار في وقت سابق في جلسة استماع طارئة صباح الأحد أن حظر إدارة ترامب كما هو منظم قد يعتبر "حرماناً كبيراً إلى حد ما" من حقوق الإجراءات القانونية للشركة.

وكانت قد أعلنت وزارة التجارة في وقت سابق من هذا الشهر أنه سيتم حظر تحميل تيك توك في 20 سبتمبر/ أيلول، وستدخل المزيد من القيود حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني – ما سيجعل من غير القانوني لشركات الإنترنت الأساسية أن تحمل حركة تيك توك على الإنترنت. وتساعد مثل هذه الشركات في توجيه حركة المرور من خوادم الويب إلى مزودي الإنترنت المنزليين.

وقالت تيك توك في بيان إنها "مسرورة" بالحكم، مضيفة: "سنواصل الدفاع عن حقوقنا لصالح مجتمعنا وموظفينا".

من جهتها، قالت وزارة التجارة في وقت متأخر من يوم الأحد إنها ستلتزم بالأمر القضائي، إلّا أنها أضافت أن أمرها كان "يتوافق تماماً مع القانون ويعزز المصالح المشروعة للأمن القومي".