نشر السبت ، 10 أكتوبر / تشرين الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، السبت، خطوات للتأكد من صحة عملة الخمسة ريالات المصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية، المطروحة في المملكة قبل أيام.

وأعلنت مؤسسة "ساما" هذه الخطوات لفحص العملة الجديدة، لمساعدة مستخدميها في تمييزها وعدم تداول عملات زائفة.

ودعت "ساما" إلى تحريك الورقة النقدية من العملة في جميع الاتجاهات والتحقق من وضوح كافة عناصر العلامات الأمنية وتبادلها مع بعضها البعض.

وقالت مؤسسة النقد العربي السعودي إنه يفضل لمس العملة، والتأكد من ملمسها الخشن، وتحسس الكتابة البارزة على وجهها وظهرها.

بجانب التأكد من العلامات الأمنية على الورقة النقدية ووضوح ألوانها وعدم تداخلها.

وفي 5 أكتوبر تشرين الأول، أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي إطلاق العملة الجديدة من فئة 5 ريالات، مصنوعة من مادة البوليمر البلاستيكية، وتوافرها للتداول.

خطوات فحص الخمسة ريالات البوليمر. #عملة_البوليمر #مؤسسة_النقد #SAMA https://t.co/M19yoU2cib

وأوضحت "ساما" أن تصميم وألوان عملة الـ5 ريالات الجديدة من البوليمر تشبه تلك المصنوعة من ورق القطن المتداول حالياً، إلّا أن الاختلاف يكمن في التقنيات والمواصفات الفنية وميزات الأمان الجديدة.

وبحسب ما ذكرته "ساما" فقد طبعت العملة الجديدة وفق أحدث المعايير في مجال طباعة عملة البوليمر.

ويتضمن تصميم الورقة النقدية صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وصورة لحقل الشيبة في الربع الخالي، بالإضافة إلى شكل نافذة شفافة تحتوي على زخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية 2030. بينما تظهر على خلفية العملة رسوماً لأزهار برية سعودية، وزخارف مستوحاة من شعار رؤية السعودية 2030.