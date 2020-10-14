وسم "قاطعوا البضائع التركية" ينتشر بالسعودية.. واتهام لسعود القحطاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – انتشر وسم "قاطعوا البضائع التركية" بشكل واسع على موقع تويتر، الأربعاء، إذ طالبت أطياف عدة من الشعب السعودي بمقاطعة البضائع التركية ردا على ما اعتبروه "إساءة" لبلادهم وقيادتها.

وكتب الأمير سطام بن خالد آل سعود، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "المقاطعة التي يطالب بها أبناء الوطن رد منطقي وطبيعي أمام ما تقوم به الدولة التركية من عداء وتأمر وإساءة ضد الوطن وولاة الأمر".

المقاطعة التي يطالب بها أبناء الوطن رد منطقي وطبيعي أمام ما تقوم به الدولة التركية من عداء وتأمر وإساءة ضد الوطن وولاة الأمر #قاطعوا_المنتجات_التركية #اردوغان https://t.co/K25jpz88ON

من جانبه، كتب الصحفي السعودي عبدالعزيز الخميس: "شراءك منتجًا تركيًا إسهامًا في قتل أخيك في ليبيا وسوريا والعراق ودعمًا لمن يهدد وطنك، أخرسوهم وو..."، حسب قوله.

شراءك منتجًا تركيًا إسهامًا في قتل أخيك في ليبيا وسوريا والعراق ودعمًا لمن يهدد وطنك، أخرسوهم وو... #قاطعوا_المنتجات_التركيه

بالمقابل، كتب الصحفي، تركي الشلهوب، عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، تغريدة قال فيها: "حسابات موثقة وتردد سياسات الحكومة وتعليمات سعود القحطاني وتقول قاطعوا المنتجات التركية"، حسب قوله.

حسابات موثقة وتردد سياسات الحكومة وتعليمات سعود القحطاني وتقول #قاطعوا_المنتجات_التركية الشعب أكثر وعياً من أن يتأثر بهذا الكلام الذي يربط أمن البلد بعدم الذهاب للمطاعم التركية!! https://t.co/nzS3YvDY3N

وكان قد دعا رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، لمقاطعة تركيا بشكل كامل على أصعدة الاستثمار والسياحة والتجارة، كرد عما اعتبره "إساة" من جانب أنقرة للقيادة السعودية.