دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تخطط سلسلة مطاعم الوجبات السريعة برجر كنج لاختبار أساليب التعبئة والتغليف القابلة لإعادة الاستخدام ابتداء من العام المقبل كجزء من جهود الشركة لتقليل النفايات.

وتعد التجربة جزءاً من شراكة مع منصة تيرا سايكل المختصة بتوصيل النفايات الصفرية، "لوب". وسيتمكن العملاء من اختيار التغليف القابل لإعادة الاستخدام للأطعمة المعتادة مثل السندويشات والمشروبات الغازية والقهوة، ومن ثم إعادتها بعد الانتهاء منها إلى مطاعم برجر كنج لتنظيفها وإعادة استخدامها مجدداً.

ولكن بالنسبة للمشاركين بالتجربة الجديدة، فسيأتي البرنامج بتكلفة، إذ سيتم فرض إيداع مبلغ صغير على العميل عند تسلم طلبه، وبمجرد إرجاع العبوات سترد نقوده الإضافية التي أودعها مقابل التعبئة الصديقة للبيئة.

وسيتوفر خيار علب تعبئة الطعام والأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مطاعم مختارة في نيويورك وبورتلاند وطوكيو. ويقول عملاق الوجبات السريعة إنه يخطط لإضافة المزيد من المدن بعد مواقعه الـ3 الأولى لاحقاً.

ويعد هذا البرنامج جزءاً من جهود الاستدامة المستمرة التي تسعى إليها الشركة، إذ في يوليو/تموز، أعلنت سلسلة الوجبات السريعة عن نسخة من شطيرة "ووبر" الشهيرة، مصنوعة من لحم البقر المتغذي على عشبة الليمون، فيما وصفته أنه سيخفض من انبعاثات الميثان.

وتشمل الالتزامات الأخرى للشركة الحصول على 100٪ من عبوات مطاعمها من مصادر متجددة أو معاد تدويرها أو معتمدة، وإعادة تدوير جميع العبوات في مطاعمها في الولايات المتحدة وكندا بحلول العام 2025.

وكانت قد دخلت ماكدونالدز سابقاً أيضاً في شراكة مع "لوب" للحصول على عنصر قابل لإعادة الاستخدام، حيث أعلنت الشركتان في الشهر الماضي عن تعاون من أجل كوب جديد قابل لإعادة الاستخدام ليطرح في بعض المطاعم المختارة في المملكة المتحدة العام المقبل.