ما هو مستقبل القطاع المالي في الشرق الأوسط بعد أزمة كورونا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف تقرير جديد أصدرته ديلويت مؤخراً عن تأثير جائحة فيروس كورونا على أسلوب عمل وتفكير مدراء المالية التنفيذيين ورؤساء الإدارات المالية في الشرق الأوسط.

وبحسب التقرير، يتوقع 48٪ من مدراء المالية التنفيذيين في المنطقة أن الأعمال التجارية لن تعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل الربع الثاني من العام 2021 على الأقل.

وفي هذا الصدد، يتوقع غالبية مدراء المالية أن يستمر العمل عن بعد مع احتمال زيادة نسبة العاملين عن بعد، حيث يخطط 43٪ منهم للاستثمار في قدرات العمل عن بعد والتوسع بها خلال السنة المقبلة.

ويقول ديكلان هايز، الشريك المسؤول عن برنامج مدراء المالية التنفيذيين في ديلويت الشرق الأوسط، إن مدراء المالية "وجدوا أنفسهم منهمكين على مدار الشهور القليلة الماضية في مساعدة مؤسساتهم على التعافي جراء التراجع في إيراداتها والسيولة النقدية لديها، بالإضافة إلى وضع خطط التأقلم مع ظروف العمل الحالية غير المسبوقة من خلال إجراء تغييرات على استراتيجيات العمل كالعمل عن بُعد إلى جانب السعي الحثيث لإيجاد فرص استراتيجية مثل عمليات الدمج والاستحواذ لتمكين مؤسساتهم من إعادة الانطلاق من جديد بعيداً عن التوقعات الحذرة التي يبديها هؤلاء بشأن موعد بدء انحسار تأثيرات هذه الجائحة".

تعرفّوا أكثر في الإنفوجرافيك أعلاه إلى توقعات مدراء المالية التنفيذيين في الشرق الأوسط لمجرى الأعمال بعد جائحة كورونا: