هل تعلم كم سعرها؟.. محمد رمضان يشتري سيارة رولز رويس كولينان في دبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— نشر الفنان المصري، محمد رمضان، صورة له مع سيارته الجديدة، رولز رويس كولينان، مثيرا بذلك تفاعلا بين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رمضان في تعليق على الصور: "أمس اشتريت سيارة رولزرويس كولينان 2020 بلاك بادچ شكراً الاخوة الأردنيين تامر وعبود اصحاب معرض إليت للسيارات بدبي على حسن الاستقبال وسرعة الانجاز في العمل وشكراً على رقم لوحة السيارة المميز".

سيارة رولز رويس "كولينان" تعتبر أول سيارة دفع رباعي تنتجها الشركة التي يبلغ عمرها 114 عاماً، وهي أغلى سيارة دفع رباعي بأسعار تبدأ بـ325 ألف دولار (شاهد الفيديو بالأعلى)

ويذكر أن محمد رمضان سبق ونشر تدوينة مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، متذكرا الأيام الماضية وانتظاره الأوتوبيس، حيث قال: ""وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة ثقة في ال ه_نجاح.."