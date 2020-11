هل تعلم كم سعرها؟.. محمد رمضان يشتري سيارة رولز رويس كولينان في دبي

View this post on Instagram

وانا رايح المدرسة زمان وقت الثانوية العامة كنت بقف نفس الوقفة مستني انط في الاتوبيس وهو بيجري لكن كنت مبسوط وبضحك من كل قلبي وانهاردة واقف مستني الرولز رويس لكن مهموم ومش بضحك زي زمااان .. بصراحة لو خيرتوني بين دلوقتي وزمان هختار (دلوقتي طبعاً) .. ربنا يديمها نعمة ❤️😄 #ثقة_في_الله_نجاح 😎💪🏽