ما هي فرص ترامب في الفوز بالانتخابات الأمريكية 2020؟

(CNN Business)-- قيَد موقع تويتر مشاركة تغريدة من نجل الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب جونيور، مساء الخميس، دعا فيها والده إلى "خوض حرب شاملة بشأن هذه الانتخابات".

وكررت التغريدة عدة ادعاءات لا أساس لها من الصحة تقوض نزاهة الانتخابات، ووصفها تويتر بأنها "مُتنازع عليها، وقد تكون مضللة".

وكتب ترامب جونيور: "أفضل شيء لمستقبل أمريكا هو أن يخوض دونالد ترامب حربًا شاملة بشأن هذه الانتخابات لفضح جميع عمليات التزوير والغش... التي استمرت لفترة طويلة جدًا. حان الوقت لتنظيف هذه الفوضى والتوقف عن الظهور وكأنها جمهورية موز!".

واقترح نجل ترامب على والده أن "يخوض حربًا شاملة" بسبب كل عمليات تزوير الناخبين المتفشية، التي ما زلنا لا نملك أي دليل عليها.

وخلال الحملة الانتخابية، روج نجل الرئيس الأمريكي لمزاعم انتخابية زائفة لا أساس لها لتجنيد "جيش" لوالده، كما ذكرت CNN في وقت سابق.

وقال تويتر عن تغريدة دونالد ترامب جونيور، مساء الخميس، إن "بعض أو كل المحتوى الذي تمت مشاركته في هذه التغريدة متنازع عليه وقد يكون مضللًا بشأن كيفية المشاركة في انتخابات أو عملية مدنية أخرى".

كان ترامب قد تحدث من البيت الأبيض للمرة الأولى منذ ليلة الانتخابات، مُعلناً أنه "إذا عدت الأصوات القانونية، فسأفوز بسهولة".

وأضاف الرئيس الأمريكي: "إذا عُدَت الأصوات غير القانونية، فيمكنهم محاولة سرقة الانتخابات منا".

وأشار ترامب إلى أن الأمر ربما ينتهي باللجوء إلى المحكمة العليا للفصل في النزاع حول نتائج الانتخابات.