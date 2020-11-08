بعد توم كروز.. روسيا تصور فيلماً في الفضاء مع شروط قياس لجسد الممثلة

لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قبل بضعة أشهر، أعلن توم كروز وناسا أنهما بصدد تصوير فيلم هوليوود في الفضاء الخارجي.

اليوم، ورفضاً منها لتفوق أي أحد عليها، أعلنت روسيا أنها ستقوم أيضاً بتصوير فيلم خاص بها في الفضاء.

وأعلنت القناة الأولى الروسية، بالاشتراك مع وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" وشركة الإنتاج "ييلو بلاك أند وايت"، أن لديها خططاً "لتصوير أول فيلم على الإطلاق في الفضاء" يحمل عنوان "تشالنج" أي "التحدي"، وفقاً لبيان صحفي نشر على موقع "روسكوسموس".

ويهدف الفيلم "للترويج لأنشطة الفضاء الروسية، وكذلك تمجيد مهنة رواد الفضاء".

ويأتي الإعلان عن خطط فيلم روسي بعد أن أكدت وكالة ناسا في وقت سابق من هذا العام أنها تعمل مع توم كروز وسبيس إكس على إنتاج "أول فيلم روائي خارج الغلاف الجوي للأرض" والذي سيضع كروز والمخرج دوغ ليمان على محطة الفضاء الدولية.

وفي حين أن التفاصيل المتعلقة بالجدول الزمني لفيلم كروز الفضائي قليلة، إلّا أن إعلان روسيا عن مساعيها السينمائية خارج حدود الأرض أدى إلى نوع جديد من سباق الفضاء.

وتخطط القناة الأولى الروسية لاستضافة وبث عرض تنافسي يوثق رحلة البحث عن بطلة الفيلم، قائلة في بيان صحفي إنها بحاجة إلى "أكثر من مجرد ممثلة – نحن بحاجة إلى بطل خارق حقيقي" سيبدأ التصوير في محطة الفضاء الدولية في أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2021. وستسافر الممثلة إلى المختبر العائم في مركبة الفضاء الروسية "سويوز" وستتاح لها "فرصة تحقيق أحلامها الأكثر رومانسية والوصول إلى النجوم، لتصبح نجمة عالمية كبيرة".

لكن، اختيار الممثلة لن يكون بالأمر السهل، إذ يعطي الإعلان الذي نشرته القناة الأولى تفاصيل محددة للغاية حول ما يبحث عنه المنتجون من المتقدمين، حيث يجب أن تكون الممثلة روسية بدون سجل جنائي وأن تكون بصحة جيدة. كما يجب أن يتراوح عمرها بين 25 و40 عاماً وليس عليها أن تكون ممثلة محترفة.

بالإضافة إلي ذلك، يشير الإعلان إلى تفاصيل محددة ودقيقة حول المسافة بين "زوايا" إبط الممثلة، والتي يجب أن تكون حوالي 18 بوصة، كما يجب أن يكون الحد الأقصى لعرض الوركين في وضعية الجلوس، 16 بوصة. كما لا يمكن أن يتجاوز "محيط الصدر" قياس 44 بوصة. ولم تجب وكالة "روسكوسموس" عن أسئلة حول تفاصيل القياسات.

كما يجب أن تكون الممثلة قادرة على الجري لمسافة كيلومتر واحد في 3 دقائق ونصف، أو التزلج لمسافة 5 كيلومترات في غضون 24 دقيقة ونصف، والسباحة الحرة لمسافة 800 متر في 20 دقيقة و10 ثوان، والغوص من على لوح غوص بارتفاع 3 أمتار بتقنية ملحوظة.

ولإثبات قدرة تمثيلهن، يجب أن تكون المتقدمات قادرات على قراءة القصيدة الروسية الشهيرة التي كتبها ألكسندر بوشكين، "رسالة تاتيانا إلى يفغيني أونجين".

وسيتم بعد ذلك تسجيل الممثلات اللاتي يجتازن التقييم الطبي في مدرسة "كوسمونوت" لمدة 3 أشهر من التدريب اليومي. في نهاية الأشهر الـ3، سيتم اختيار اثنتين من المتسابقات المحظوظات: نجمة الفيلم وبديلتها.