دبي تستأنف العد التنازلي.. هكذا سيبدو معرض "إكسبو 2020" العام المقبل

جولة في موقع إكسبو 2020 في دبي..هذا ما سيتضمنه المشروع

ألف يوم لافتتاح إكسبو 2020.. أين وصلت دبي في رحلة البناء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلن منظمو معرض "إكسبو 2020" في دبي أنهم يلتزمون باستضافة الحدث العالمي في موعد افتتاحه الجديد، أي أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

وكان من المقرر افتتاح أول معرض عالمي يقام في الشرق الأوسط، بمدينة دبي، في شهر أكتوبر/ تشرين الثاني هذا العام، ولكن بسبب ظروف جائحة "كوفيد-19"، تقرّر تأجيل الحدث المنتظر إلى العام المقبل.

يضم جناح الاستدامة من تصميم شركة الهندسة المعمارية "Grimshaw Architects"، "أشجار الطاقة" المزودة بالألواح شمسية التي تدور لتواجه الشمس من أجل توليد الطاقة الشمسية. Credit: dany eid/dany eid expo 2020

وتظهر الصور الجديدة لموقع "إكسبو 2020"، أجنحة على وشك الاكتمال وشوارع جاهزة للترحيب، بما كان يأمل المنظمون أن يصل إلى 25 مليون زائر على مدار ستة أشهر.

ومن المتوقع مشاركة أكثر من 190 دولة خلال المعرض، والذي من المقرر أن ينطلق بتاريخ الأول من أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 31 مارس/ آذار 2022.

ويعتمد شعار معرض "إكسبو 2020"، "تواصل العقول وصنع المستقبل"، على موضوعات فرعية وهي التنقل، والفرص، والاستدامة. ولكل موضوع جناحه الخاص الذي صمم من قبل شركات الهندسة المعمارية وهي "فوستر آند بارتنرز"، و"Grimshaw Architects"، و "AGi Architects" على التوالي.

بينما وقعت مهمة تصميم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة على عاتق المهندس الإسباني سانتياغو كالاترافا.

ويوضح المنظمون أن موقع "إكسبو 2020" شهد إنجاز أكثر من 210 مليون ساعة عمل حتى الآن، مع تركيز الجهود في عام 2020 على تنسيق الحدائق، واستكمال المباني التابعة للموقع.

ومن المقرر الانتهاء من بناء الأجنحة الوطنية بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول المقبل، وفقاً لبيان صحفي.

ومنذ إعلان فوز مدينة دبي بحق استضافة معرض "إكسبو 2020" في عام 2013، تم ضخ مليارات الدولارات في المشروع، وذلك من أجل تطوير كل من الموقع الذي تبلغ مساحته ألف فدان والبنية التحتية للنقل في جميع أنحاء المدينة.

كما تخطط دبي للاحتفاظ بنسبة 80% من البنية التحتية الخاصة بمعرض "إكسبو 2020"، من خلال مخططات طموحة مثل تحويل جزء من الموقع إلى مشروع سكني وتجاري مختلط يسمى "دستركت 2020".

وتعلق إمارة دبي آمالا كبيرة على إكسبو كجزء من جهودها لتنويع اقتصادها وإبراز المدينة كمركز للابتكار. وستنضم دبي إلى قائمة طويلة من المدن، مثل لندن وميلانو وغيرهما.

ولا يزال عدد الأشخاص الذين سيتمكنون من القيام برحلة إلى المعرض العام المقبل موضع تساؤل بسبب ظروف الجائحة.

وفي الوقت الحالي، تستقبل دبي السياح مع التزامها بإجراءات صارمة، بما في ذلك ارتداء الأقنعة وفحص درجة الحرارة.

ومن جانبها، قالت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدير العام لمكتب إكسبو 2020، ريم الهاشمي: "نأمل أن ينضم إلينا الناس من أجل تحقيق أهدافنا في توحيد العالم ووضع البشرية والكوكب على المسار الصحيح نحو الكرامة الإنسانية للجميع".