قمة مجموعة العشرين.. ما أسباب نشأتها وما هي الدول الأعضاء؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، في افتتاحه قمة دول مجموعة العشرين الافتراضية، إن جائحة فيروس كورونا "سببت للعالم خسائر اقتصادية واجتماعية"، وأنه مازالت المعاناة قائمة جراء "هذه الصدمة غير المسبوقة".

وأضاف العاهل السعودي، في خطابه لقادة القمة: "نرحب بكم في قمة الرياض، وهي القمة الثانية لهذا العام. ويؤسفنا أننا لم نحظ باستقبالكم نظرًا للظروف الصعبة التي نواجهها جميعًا هذا العام"، الذي وصفه بأنه استثنائي.

وقال العاهل السعودي: "تعهدنا في القمة الماضية بحشد الموارد لما يزيد عن 21 مليار دولار لدعم التضرر الناتج عن الجائحة"، داعيًا قادة القامة إلى الارتقاء إلى مستوى التحدي في مواجهة فيروس كورونا.

وأوضح أنه "واجبنا الارتقاء إلى مستوى التحديات وبث الأمل من خلال إقرار السياسات اللازمة... واثق بأن جهودنا المشتركة ستؤدي إلى طمأنة شعوب العالم".

وتابع: "مستبشرون بالتقدم في إيجاد لقاحات وعلاجات لفيروس كورونا"، داعيًا إلى تهيئة الظروف على نحو يسمح توفير اللقاحات لكافة الشعوب.

وقال: "إننا جعلنا النظام الاقتصادي أكثر مرونة وعلينا إعادة فتح اقتصاداتنا وحدودنا لتسهيل حركة التجارة والأفراد"، مُشيرًا في الوقت نفسه إلى تقديم الدعم الطارئ للدول النامية بتعليق أقساط ومدفوعات الديون. وأكد أن هذا الدعم ينبغي أن يجري بشكل منسق.

كما دعا العاهل السعودي إلى التأهب للوقوف ضد الأوبئة المستقبلية، إضافة إلى "قيادة المجتمع الدولي لحماية البيئة والمناخ لحماية كوكب الأرض".

ورأى العاهل السعودي أن "الاقتصاد الدائري للكربون نهج فعال لتحقيق أهداف التغير المناخي".

كانت السعودية قد طرحت فكرة الاعتماد على الاقتصادي الدائري للكربون بغرض السيطرة على الانبعاثات للحفاظ على منظومات طاقة أنظف وأطول استدامة. وتشمل الاعتماد على موارد الطاقة المتجددة والطاقة النووية وإزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي وإعادة تدويرها.