ما هي قطاعات العمل التي تقدم أفضل المزايا والفوائد في مصر؟

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دبي، الإمارات العربية السعودية (CNN) -- يعد سوق العمل المصري متنوعاً، إذ يحتوي على العديد من قطاعات العمل، التي تحوي كفاءات متنوعة من مختلف التخصصات والمستويات المهنية. لذا من المهم لجميع المهنيين فهم طبيعة العمل في كل قطاع قبل اتخاذ أي قرار.

يكشف استبيان جديد بعنوان "أفضل قطاعات العمل لعام 2020" عن مستويات الرضا الحالية عن قطاعات عمل معينة في مصر، لمساعدتك على فهم سوق العمل واتخاذ قرارات أفضل بشأن مستقبلك المهني.

رضا المهنيين عن القطاعات التي يعملون فيها

يقول 38٪ إنّهم راضون عن التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية الذي يقدمه قطاعهم. بينما يشعر 32٪ بالرضا عن فرص التطور الوظيفي، في حين صرح 37٪ بأنّهم راضون عن مستوى الأمن الوظيفي في قطاعهم، و40٪ من المجيبين يقولون إنّهم راضون عن التدريب والتطوير الذي يتلقونه.

أفضل المزايا والحوافز

صرّح أكثر من نصف المجيبين (52٪) في مصر أنّ قطاع الغاز/ النفط/ البتروكيماويات هو الأفضل من ناحية حزم الرواتب المقدمة للموظفين. يليه قطاع الجيش/ الشرطة/ الدفاع (35٪) والبنوك/ التمويل/ المحاسبة (23٪).

أمّا بالنسبة للقطاعات التي تقدم أفضل مستوى من التوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، فقد حققت قطاعات البنوك/ التمويل/ المحاسبة والنفط/ الغاز/ البتروكيماويات المركز الأول نسبة 26٪، يليها قطاع الحكومة/ الخدمات المدنية (15٪).

بينما برز قطاع النفط/ الغاز/ البتروكيماويات (35٪) كأفضل قطاع يقدم فرصاً للنمو الوظيفي، يليه قطاع الجيش/ الدفاع/ الشرطة (32٪) والبنوك/ التمويل/ المحاسبة (26٪).

أمّا بالنسبة للأمن الوظيفي، فقد جاء قطاع الجيش/ الشرطة/ الدفاع (44٪) في المرتبة الأولى بحسب المجيبين في مصر، يليه قطاع النفط/ الغاز/ البتروكيماويات (29٪).

وعلى الصعيد الآخر، صرّح 24٪ من المجيبين في مصر أنّ قطاع الجيش/ الشرطة/ الدفاع هو القطاع الذي يمتلك أطول ساعات عمل، يليه قطاع التصنيع (20٪). وقد برز قطاع السياحة (22٪) كالقطاع الذي يشمل أكثر الوظائف إرهاقاً، يليه قطاع العقارات/ الإنشاءات/ التطوير العقاري (16٪) والجيش/ الشرطة/ الدفاع (15٪) والرعاية الطبية/ الخدمات الصحية (14٪).

أكثر القطاعات جذباً لفئات معيّنة

شمل الاستبيان أيضاً آراء المهنيين فيما يتعلق بأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية والإناث والخريجين الجدد.

فبالنسبة للقطاعات التي تجذب أكبر عدد من الإناث في مصر، فهي قطاعات الإعلانات/ التسويق/ والعلاقات العامة (22٪) والضيافة/ الترفيه/ الاستجمام (21٪) والرعاية الصحية/ الخدمات الطبية (20٪). في حين برزت قطاعات النفط/ الغاز/ البتروكيماويات (28٪) والجيش/ الشرطة/ الدفاع (25٪) والبنوك/ التمويل/ المحاسبة (22٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، برز قطاع البنوك/ التمويل/ المحاسبة (18٪) كأكثر قطاع يوظف الخريجين الجدد، يليه قطاع الاتصالات (17٪) والإعلانات/ التسويق/ العلاقات العامة (16٪).

خطط وتوقعات المهنيين للمستقبل

وقد تم استطلاع آراء وتوقعات المهنيين في مصر حول المستقبل، إذ برز قطاع البنوك/ التمويل/ المحاسبة كأكثر قطاع يرغب المهنيون في مصر بالعمل فيه (17٪)، يليه قطاع التجارة/ البيع بالتجزئة (9٪)، والهندسة/ التصميم (7٪). بينما يعتقد المجيبون بأن يشهد قطاع تكنولوجيا المعلومات/ الإنترنت/ التجارة الإلكترونية (24٪) أعلى معدل نمو خلال العام المقبل.

وقد صرّح 29٪ من المهنيين في مصر أنّهم قاموا بتغيير وظائفهم خلال الأشهر الـ24 الفائتة، وقد برز البحث عن رواتب أفضل في قطاع جديد (42٪) كأكثر الأسباب شيوعاً بينها.

بينما صرّح 54٪ أنّهم يفكرون في تغيير قطاع عملهم، حيث يفكر 19٪ من المهنيين في مصر في البحث عن وظائف في قطاع النفط/ الغاز/ البتروكيماويات، وقال 67٪ من الأشخاص الذين يفكرون في تغيير قطاع عملهم إنّ السبب الرئيسي يعود للبحث عن رواتب أفضل.