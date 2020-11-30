دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – عند اكتماله، من المتوقع أن يصبح مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم.

وقد بلغ المشروع حالياً المرحلة الرابعة من رحلة بنائه، والتي ستسمح عند اكتماله للمجمع بتخزين قدر كبير من الطاقة، وتوفير الطاقة النظيفة لحوالي 320 ألف مسكن وخفض الانبعاثات الكربونية بـ1.6 مليون طن سنوياً.

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية، فإن القدرة الإنتاجية للمرحلة الرابعة من المشروع ستبلغ 950 ميغاوات، باستثمارات تصل إلى حوالي 4.3 مليار دولار.

وسيعتمد المشروع الذي يمتد على مساحة 44 كيلومتراً مربعاً، على 3 تقنيات مشتركة لإنتاج الطاقة النظيفة، وهي منظومة عاكسات القطع المكافئ بقدرة إجمالية تبلغ 600 ميغاوات، وبرج الطاقة الشمسية المركّزة بقدرة 100 ميغاوات، وألواح شمسية كهروضوئية بقدرة 250 ميغاوات.

كما يحتفظ المجمع بعدة أرقام قياسية عالمية، من بينها أدنى سعر للطاقة الشمسية المركزة بقيمة 7.3 سنت أميركي للكيلووات ساعة، وأدنى سعر للكيلووات ساعة بتقنية الألواح الشمسية الكهروضوئية بقيمة 2.4 سنت للكيلووات ساعة، بالإضافة إلى تضمنه أعلى برج شمسي في العالم بارتفاع 262.44 متراً.

تعرّفوا أكثر إلى المجمع في أحدث مراحله في الإنفوغرافيك أعلاه: