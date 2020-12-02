نشر الأربعاء ، 02 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أطلق القمر الصناعي الإماراتي "عين الصقر" إلى الفضاء بنجاح، من المحطة الفرنسية "غيانا" بواسطة صاروخ "سويوز" الروسي، وذلك بالتزامن من اليوم الوطني الإماراتي الـ49، الأربعاء.

وفيما يلي نقدم لكم أبرز مميزات قمر "عين الصقر" وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية:

- مزود بنظام تصوير عالي الوضوح والدقة وبمجرد دخوله إلى مداره المنخفض حول الأرض سيبدأ عملية التقاط صور فضائية للأرض وإرسالها إلى محطة التحكم الأرضي.

- يتميز مدار القمر بأنه يكمل 15 دورة على الأرض بشكل يومي وسيتم استلام الصور مباشرة على المحطة الأرضية التابعة لمركز الاستطلاع الفضائي عن طريق محطات قطبية تسهم في سرعة وصول الصور.

- يمتلك "عين الصقر" محطة متنقلة قادرة على إرسال واستقبال الصور من أي منطقة في العالم. وسيتم استخدام صور القمر في مجالات المسح الخرائطي، والرصد الزراعي، والتخطيط المدني، والتنظيم الحضري والعمراني، والوقاية من الكوارث الطبيعية وإدارتها، ورصد التغيرات في البيئة والتصحر، فضلاً عن مراقبة الحدود والسواحل.

- يخدم القمر كذلك القوات المسلحة في توفير صور وخرائط عالية الدقة تساعدها في تحقيق مهامها بكل كفاءة واحترافية.