كيف يشعر المهنيون في السعودية تجاه قطاع العمل في العام 2021؟

نشر الأربعاء ، 09 ديسمبر / كانون الأول 2020

نشر هذا المقال بالتعاون مع موقع التوظيف الإلكتروني بيت.كوم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- ما هي تطلعات المهنيين في السعودية للعام القادم؟ هل يشعرون بالتفاؤل والحماس على المستوى المهني والشخصي؟ ماذا عن مزايا الوظيفة المثالية بالنسبة لهم؟

أجري مؤخراً استبيان بعنوان "التطلعات المهنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بهدف فهم تطلعات المهنيين والتحديات التي يواجهونها. وكشف التقرير أن 73٪ من المهنيين في السعودية لديهم توقعات إيجابية تجاه العام المقبل، فيما عبر 10٪ فقط عن توقعاتهم السلبية، أما بقية المجيبين فكانوا محايدين بخصوص ذلك.

ما هي تطلعات الأشخاص على المستوى المهني؟

يعتقد أكثر من ثلثي المجيبين في السعودية (69٪) أنهم مؤهلون لشغل مناصب وظيفية أعلى، فيما قال 57٪ إنهم على استعداد للانتقال إلى قسم أو مجال آخر لتعزيز مسيرتهم المهنية. وعلى صعيد آخر، صرح 41٪ من المجيبين أنهم على استعداد للانتقال إلى قطاع وظيفي مختلف تماماً لتحقيق أهدافهم.

وفيما يتعلق بالطموحات المهنية للأشخاص في السعودية، أشار 59٪ إلى أنهم قاموا بتحديد عدة أهداف مهنية لأنفسهم، من ضمنها العثور على وظيفة جديدة (57٪)، وتعلم مهارات جديدة (47٪)، والحصول على راتب أعلى (42٪).

هل يشعر المهنيون بالتحفيز في العمل؟

فيما يتعلق بمستويات التحفيز، أفاد أكثر من نصف المجيبين (56٪) في السعودية بأنهم يشعرون بالتحفيز في العمل، في حين أفاد 19٪ فقط أن مكان العمل لا يحفزهم على الإطلاق، بينما كان بقية المجيبين محايدين بخصوص ذلك. وعندما سُئلوا عن العوامل التي تحفزهم في مكان العمل، اختار حوالي النصف (49٪) الراتب الجيد، يليه توفر الفرص للتعبير عن قدراتهم الإبداعية (45٪) والتوازن الأفضل بين الحياة المهنية والشخصية (38٪).

ويرتبط توفر المرشدين والموجّهين بتعزيز عوامل التحفيز في العمل، الأمر الذي انعكس بشكل واضح في النتائج، حيث أفاد أكثر من 43% من المجيبين بأن لديهم إما مرشد أو شخص يحتذون به في حياتهم المهنية.

ما هي عناصر الوظيفة المثالية؟

وافق حوالي ثلثي المجيبين في السعودية (65٪) على أن الراتب والمزايا هما من أهم سمات الوظيفة المثالية، إلى جانب الأمن الوظيفي (44٪) وفرص النمو الوظيفي (37٪).

وتمثلت الأمور التي تدفع المهنيين للبحث عن عمل في المملكة، في الرغبة بالتعلم المستمر واكتساب الخبرة (بحسب 65٪ من المجيبين)، تليها الرغبة في كسب المال (56٪) وتحسين مجتمعاتهم (52٪).

ومن المثير للاهتمام أن المشاركين في الاستبيان يفضلون العمل لدى شركة (55٪) على العمل لحسابهم الخاص (23٪).

ما هي تطلعات المهنيين على المستوى الشخصي؟

وتمثلت أهم الأهداف الشخصية للمهنيين في عام 2021 في ادخار المزيد من الأموال (60٪)، وشراء العقارات (45٪)، وممارسة الرياضة بشكل منتظم (29٪)، وتمضية المزيد من الوقت مع العائلة (28٪)، بالإضافة إلى السفر (28٪).