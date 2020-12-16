الأمير هاري وميغان ماركل يتعاونان مع "سبوتيفاى" لإنتاج برنامج "بودكاست"

نشر الأربعاء ، 16 ديسمبر / كانون الأول 2020

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- أعلنت "سبوتيفاي" يوم الثلاثاء عن شراكة حصرية مع "آرشويل أوديو"، وهي شركة إنتاج صوتية جديدة أسسها الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل.

وتسمح الصفقة لدوق ودوقة ساسكس بتوسيع بصمتهما في مجال البث والوسائط الرقمية. ويعد هذا أحدث استثمار لهما منذ أن أعلنا في يناير/ كانون الثاني أنهم سيتراجعان عن دورهما كأعضاء كبار في العائلة المالكة البريطانية ويصبحان "مستقلان مالياً". وفي سبتمبر/أيلول، وقّع هاري وميغان صفقة إنتاج متعددة السنوات مع "نتفليكس". كما روت ميغان الفيلم الوثائقي "إيليفاتنس" على "ديزني بلاس".

وبالنسبة لـ"سبوتيفاي"، تطبيق بث الموسيقى الذي يعمل أيضاً على بناء إمبراطورية "بودكاست" مع عمليات استحواذ كبيرة ومحتوى حصري من الأسماء الكبيرة، تعزز الصفقة سمعتها كوجهة للمحتوى الصوتي المرموق.

وكانت قد وقّعت كيم كارداشيان ويست صفقة حصرية مع "سبوتيفاي" في يونيو/ حزيران. كما أطلقت ميشيل أوباما "ذا ميشيل أوباما بودكاست" لأول مرة على "سبوتيفاي" في يوليو/ تموز.

وتوفر هذه الشراكة محتوى حصرياً من اثنين من المشاهير البارزين لخدمة وتنمية جمهور "سبوتيفاي" العالمي الذي يبلغ عدده 320 مليون مستخدم نشط شهرياً. وقالت الشركة في بيان صحفي يوم الثلاثاء إن الثنائي "سيستضيف وينتج مجموعة من البودكاست لبناء المجتمع من خلال الخبرة المشتركة والسرد والقيم".

كما تتضمن شراكة "آرشويل أوديو" متعددة السنوات مع "سبوتيفاي" العديد من البرامج، منها يستضيفها الدوق والدوقة، وأخرى ينتجها الثنائي.

وستصدر نسخة إصدار خاصة لفترة الأعياد يستضيفها الدوق والدوقة في وقت لاحق من هذا الشهر. وسيبدأ برنامجهم الأول العام المقبل، بينما ستكون جميع المشاريع متاحة حصرياً على "سبوتيفاي".