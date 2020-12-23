سلسلة مطاعم KFC تطلق مشغل ألعاب فيديو يحافظ على حرارة الدجاج المقلي

نشر الأربعاء ، 23 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أطلقت سلسلة مطاعم الوجبات السريعة دجاج كنتاكي (KFC) وحدة تحكم ألعاب جديدة مدعومة من "إنتيل" تأتي مع "حجرة دجاج" مدمجة للحفاظ على حرارة وجباتك.

وقالت KFC في بيان يوم الثلاثاء إن "KFConsole" هي جزء من شراكة مع شركة تصنيع الأجهزة "كولر ماستر".

كما أضافت كنتاكي: "تتميز الآلة على شكل دلو بأول غرفة دجاج مدمجة في العالم، جُهزت للحفاظ على محتوياتها ساخنة وجاهزة للاستهلاك أثناء جلسات اللعب المكثفة".

Credit: KFC gaming/ cooler master/ twitter

وسيحفظ الجهاز حرارة الدجاج من خلال نظام تبريد مصمم خصيصاً، يحافظ على برودة حرارة جهاز التحكم أثناء استخدام الحرارة الناتجة عن مكوناته لتدفئة حجرة الدجاج.

كما تشمل المواصفات الأخرى للجهاز Intel Nuc 9 Extreme Compute ومحركي أقراص "سيغيت باراكودا" بسعة 1 تيرابايت للتخزين، وفقاً لموقع "كولر ماستر".

ويمكن لوحدة التحكم تشغيل ألعاب الواقع الافتراضي، كما توفر طريقة لعب سلسة بفضل معدل إطارات يعرض 240 إطاراً في الثانية بدقة 4K، وفقاً للتفاصيل التي نشرتها "كولر ماستر".

The console wars are 𝒐𝒗𝒆𝒓. Introducing the KFConsole. #PowerYourHunger https://t.co/k7AM6g61Ip

وقال مارك شيفرز، رئيس العلاقات العامة ووسائل التواصل الاجتماعي في KFC المملكة المتحدة وإيرلندا إن "هذا الجهاز قادر على تشغيل الألعاب بأعلى المواصفات، بالإضافة إلى الحفاظ على وجبتك دافئة لتستمتع بها أثناء تجربة اللعب ... ما الذي لا يعجبك؟"

كما أضاف شيفرز: "إذا أرادت سوني أو مايكروسوفت أي نصائح حول كيفية تصميم غرفة في المرة القادمة، فنحن نرحب بتواصلهم معنا".

وقالت "إنتيل" إنه ليس لديها ما تضيفه إلى التفاصيل الصادرة عن "كولر ماستر" أو KFC ولم تعلق على السعر أو تاريخ الإصدار عندما تواصلت معها CNN. ولم ترد KFC على طلب CNN للتعليق.