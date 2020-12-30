نشر الأربعاء ، 30 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الثلاثاء، أنها وافقت على عدد من صفقات أسلحة محتملة بمليارات الدولارات لكل من المملكة العربية السعودية ومصر والكويت.

جاء ذلك في مذكرة قالت فيها الخارجية الأمريكية إنها أخطرت الكونغرس بنيتها بيع الكويت مروحيات مقاتلة من طراز "أباتشي" بصفقة قيمتها 4 مليارات دولار بالإضافة إلى قطع غيار لبطاريات صواريخ باتريوت بقيمة 200 مليون دولار.

وأخطرت الخارجية الأمريكية بمذكرة الكونغرس أيضا نيتها بيع السعودية قنابل من طراز GBU-39 والمعدات اللازمة لها بصفقة تقدر قيمتها بـ290 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بمصر، فأخطرت الخارجية الأمريكية الكونغرس بمذكرة نيتها بيع مصر أنظمة مضادة تعمل بالأشعة تحت الحمراء ومعدات تابعة لها لطائرة الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي بقيمة 104 ملايين دولار، بالإضافة إلى منصات أهداف قناصة متقدمة ومعدات ذات علاقة بقيمة 65.6 مليون دولار.