واشنطن، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- فشل مجلس الشيوخ الأمريكي في تجاوز حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس دونالد ترامب ضد 3 قرارات مشتركة تحظر مبيعات الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

كانت القرارات، التي أقرها الكونغرس بدعم من الحزبين، ينظر إليها على أنها توبيخ لسياسات ترامب تجاه المملكة العربية السعودية في أعقاب مقتل الإعلامي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وانتهاكات حرب اليمن، لكن لم يكن من المتوقع أن يحصل أعضاء مجلس الشيوخ على الأصوات اللازمة للتغلب بنجاح على النقض وهي ثلثي عدد الأعضاء.

وفي وقت سابق من شهر يوليو/ تموز الجاري، استخدم الرئيس حق النقض ضد هذه القرارات، ورفض محاولة المشرعين وقف عمليات نقل الأسلحة المثيرة للجدل. وقال ترامب إن كل قرار "سيضعف القدرة التنافسية العالمية لأمريكا ويضر بالعلاقات المهمة التي نشاركها مع حلفائنا وشركائنا".

وأضاف ترامب أن القرارات "ستعيق قدرة الولايات المتحدة على دعم وتشكيل أنشطة التعاون الأمني ​​الحاسمة". وتابع بالقول إنها إنه "ستضر بمصداقية الولايات المتحدة كشريك موثوق به من خلال الإشارة إلى أننا على استعداد للتخلي عن شركائنا وحلفائنا في نفس الوقت الذي تتزايد فيه التهديدات لهم"، وذلك وسط تصاعد التوتر مع إيران.