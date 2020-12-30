دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— رد سالم آل شافي، السفير القطري في العاصمة التركية، أنقرة على عبارة متداولة بأن "القطريين يشترون تركيا" عبر الاستثمارات الكبيرة التي تضخ في القطاعات الاقتصادية بالبلاد، مؤكدا أن ذلك "لا يليق".

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير القطري مع صحيفة "حريت" التركية ونقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "أتمنى من مطلقي هذه الادعاءات أن يبحثوا قليلا قبل إطلاق مثل هذه العبارات؛ لأنهم يتحملون مسؤولية أخلاقية تجاه الشباب التركي الذين يتم التأثير عليهم وتضليلهم بمثل هذه الادعاءات".

وتابع قائلا: "الحقيقة أنني لا أجد هذه العبارات تليق ببلد كبير وعظيم مثل تركيا، بلد تمكن من الوقوف بصلابة برغم جميع العواصف التي تهب عليه من مختلف الجهات، والدفاع عن مبادئه وحقوقه، فكيف يمكن لأحد أن يقوم بشرائه؟"، مؤكدا أن "تركيا بلد محوري في المنطقة، وطبيعته وتركيبته تجذب الاستثمارات الدولية بشكل كبير".

وأضاف السفير القطري قائلا: "هولندا تتصدر الاستثمارات المباشرة في تركيا خلال الآونة الأخيرة، وتليها في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا، وتعلمون أن الايرانيين والعراقيين من أكثر المستثمرين في قطاع العقارات، لكن أحدا لم يقل شيئا عن ذلك! ولا ينبغي أن يُقال".

واستطرد معتبرا أن مثل هذه الاستمارات "تُعد مؤشرات على ثقة المستثمر الأجنبي بتركيا وترجيحها على أي خيارات أخرى"، متسائلا باستنكار: "لماذا إذن يتجه الأمر للتخوين عندما يتعلق الأمر بدولة قطر؟".

وأكد آل شافي قائلا: "ملتزمون أخلاقيا بدعم الاقتصاد التركي، وفي الوقت الذي قامت فيه العديد من الدول بسحب استثماراتها من تركيا لدوافع سياسية، ظلت قطر ملتزمة بالاستثمار في تركيا؛ لأننا لا نتخلى عن أصدقائنا أبدا، ولأننا نثق بالاقتصاد التركي، ونعلم الامكانيات الهائلة التي ينطوي عليها".