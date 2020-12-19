أردوغان: أقول لمن يسعى لإخضاع تركيا سنُخيب آمالكم

نشر السبت ، 19 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده لن تتردد في استخدام حقوقها السيادية، مؤكداً "سنخيب آمال من يسعى لإخضاع تركيا".

تصريحات أردوغان، التي نقلتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، السبت، جاءت في اتصال عبر الفيديوكونفرانس لدى افتتاحه القسم السادس من طريق "شمال مرمرة" السريع، الرابط بين ولايات اسطنبول وقوجة إيلي وصقاريا.

وأكد أردوغان تمسك أنقرة بحقوقها، مُضيفا: "عازمون على إثبات أن تركيا دولة لا تتردد في استخدام حقوقها السيادية أبدا".

ومضى الرئيس التركي قائلا: "أقول لكل من يسعى لإخضاع تركيا سنخيب آمالكم دوما".

وأعرب أردوغان للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن رغبة تركيا في فتح صفحة جديدة في العلاقات مع الاتحاد الأوروبي، وذلك خلال اتصال بينهما يوم الجمعة.

وقال أردوغان لميركل إن هناك من يسعى لاختلاق أزمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

كان قادة الاتحاد قد قرروا، في قمتهم المُنعقدة في 10 ديسمبر كانون الأول الجاري، على توسيع نطاق "الإجراءات التقييدية" ضد أنقرة، بسبب أنشطة التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط وخلافها مع قبرص واليونان.

ويوم الاثنين، أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات على وكالة شراء الأسلحة التركية ورئيسها إسماعيل دمير ومسؤولين آخرين، على خلفية شراء أنقرة منظومة الدفاع الجوي الروسية الصنع "إس-400".