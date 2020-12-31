موقف رجل أعمال سعودي بمزاد على عقار بمليون ريال يثير تفاعلا

نشر الخميس ، 31 ديسمبر / كانون الأول 2020

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرجل أعمال سعودي وموقف قام به بعد فوزه بملكية عقار تبلغ قيمته مليون ريال (نحو 266 ألف دولار).

✅ موقف انساني مؤثر في مزاد تبوك 🔸رجل اعمال حضر مزاد على عقارات معروضة للتصفية، تشغلها عوائل 🔸قام بشراء عدة عقارات بمليون ريال لحماية العوائل من فقدان مساكنهم 🔸العوائل كانت حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم؛ وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يدِ فاعل الخير https://t.co/k3Nu65AuXb

الإعلامي السعودي، عبدالله البرقاوي أعاد نشر مقطع الفيديو بتعليق قال فيه: "موقف انساني مؤثر في مزاد تبوك.. رجل اعمال حضر مزاد على عقارات معروضة للتصفية، تشغلها عوائل.. قام بشراء عدة عقارات بمليون ريال لحماية العوائل من فقدان مساكنهم.. العوائل كانت حاضرة للمزاد ليشهدوا على بيع مساكنهم؛ وإذ بهم يشهدون على تفريج كربتهم على يدِ فاعل الخير".

مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة, رجل أعمال من تبوك يشتري عقار لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه "إمرأتين وابن معاق" الله يجزاه كل خير ويبارك له في ماله . حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة. https://t.co/RwdJ05od9Y

الأمير سطام بن خالد آل سعود عقّب على الفيديو أيضا قائلا: "مشهد ليس بغريب عن أبناء الوطن الكرام الذين عرف عنهم الكرم والإنسانية والنخوة، رجل أعمال من تبوك يشتري عقار لورثة بمليون ريال من المزاد العلني ويعيده لذويه ’إمرأتين وابن معاق‘ الله يجزاه كل خير ويبارك له في ماله. حي الرجال اللي لهم فعل الطيب أهل الكرم والشهامة".

في موقف انساني عظيم رجل أعمال يضرب أروع الأمثلة في جبر الخواطر.. بعد قيامه بشراء عقار بقيمة (مليون ريال)في مزاد بمنطقة #تبوك بموجب قرار محكمة التنفيذ، ثم أعاده للورثة (سيدتين وابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، الذين سجدوا شكراً لله أمام الجميع . #الانسانية

أما الكاتب السعودي خالد السبع فعلق قائلا: "في موقف انساني عظيم رجل أعمال يضرب أروع الأمثلة في جبر الخواطر.. بعد قيامه بشراء عقار بقيمة (مليون ريال) في مزاد بمنطقة #تبوك بموجب قرار محكمة التنفيذ، ثم أعاده للورثة (سيدتين وابنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة)، الذين سجدوا شكراً لله أمام الجميع".

ويشار إلى أن موقع CNN بالعربية لا يمكنه التأكد من تاريخ أو مكان التقاط الفيديو.