كمامة ولي عهد السعودية تثير تفاعلا.. إليكم سعرها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان مبرزين الكمامة التي يرتديها خلال اجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي الـ41 في منطقة العلا بالمملكة، الثلاثاء.

سمو الأمير محمد بن سلمان برفقة أخيه سمو أمير دولة قطر تميم بن حمد في #القمة_الخليجية_في_العلا الظهر، #كمامة ولي العهد سولد آوت✅ اتوقع ما يأذن العشاء الا و جيب #اللكزس سولد آوت 😂❤️ https://t.co/WATlG5zgS0

الكمامة من نوع "air queen" وبالدخول على موقع الشركة نرى أن الكمامة مصنعة من قبل شركة في كوريا الجنوبية مصنوعة من مواد "نانو فايبر" ويبلغ سعرها 7.50 دولارا للكمامتين.

أكثر شركتين استفادت من #القمة_الخليجية_في_العلا بدون أي تعب هي إيركوين للكمامات ولكزس! شيكوا لي ياشباب، ما شفتوا #قهوة_جبلية على الطاولات؟ 🤨

وبرزت أيضا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي السيارة التي قادها ولي العهد برفقة أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في جولة في منطقة العلا، وهي من طراز ليكزس LX بيضاء، وتأتي هذه الفئة من ليكزس بطرازين LX570SS أو LX570BE وكلاهما يتمتع بمحرك من 8 أسطوانات وعصا تحكم من 8 سرعات بقوة تصل إلى 362 حصانا، وفقا للموقع الرسمي للشركة.

ويذكر أن أمير قطر أعرب عن "خالص شكره وتقديره على الحفاوة وحسن الاستقبال اللذين قوبل بهما والوفد المرافق أثناء مشاركته في اجتماع الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيدا بالأجواء الأخوية التي سادت الاجتماع وبالجهود التي بذلت من أجل إنجاحه"، بحسب ما نقلته الوكالة القطرية.

وأضافت الوكالة أن أمير قطر أكد أن "نتائج الاجتماع الإيجابية ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".، سائلا الله أن يمتعهما بموفور الصحة والعافية، وأن يحقق للمملكة الشقيقة ما تتطلع إليه من رفعة وتقدم ورخاء في ظل قيادتهما الحكيمة".