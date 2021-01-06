قطر تفتتح فندقا في مصر بحضور وزيري مالية البلدين ومنوشين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—افتتحت شركة الديار القطرية، الثلاثاء، فندق سانت ريجيس المملوك لها بالكامل في العاصمة المصرية، القاهرة، بحضور كل من علي شريف العمادي وزير المالية القطري، وستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي، ومحمد معيط وزير المالية المصري.

وزير المالية يقول "إن دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار القطرية في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل". #قنا https://t.co/pjnmwNp874 https://t.co/ebSGOs9EGI

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية على لسان العمادي قوله خلال الحدث "إن دولة قطر باستثمارها عن طريق شركة الديار القطرية في هذا المشروع المتميز تؤكد بشكل عملي على التزامها بالمساهمة في دعم القطاع السياحي لدوره الحيوي في التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل، ويمثل هذا المشروع إضافة جديدة للاستثمارات القطرية في مصر التي تتجاوز الخمسة مليارات دولار في مختلف المجالات".

وعلى لسان وزير المالية المصري، نقلت الوكالة القطرية قوله: "نبارك لشركة الديار القطرية افتتاح هذا الفندق الرائد اليوم والذي جاء نتيجة قرار الشركة بالاستثمار في القطاع السياحي أحد أهم القطاعات للاقتصاد المصري".. مضيفا أن "زيادة الاستثمارات الأجنبية في مصر تعتبر أحد أهم أهداف الحكومة المصرية، والقطاع الخاص يمثل أحد أهم قطاعات الاستثمار في مصر، والاهتمام بالتوسع في الاستثمار يخلق فرصًا اقتصادية من خلال دعم الاقتصاد الكلي وزيادة الوظائف وتوطين التكنولوجيا. لذلك فإن الحكومة المصرية ترحب دائما بالاستثمارات الاجنبية وتوفر لها المناخ المناسب للاستثمار".

من جهته قال منوشين وزير الخزانة الأمريكي "إن انجاز هذا المشروع لم يكن ممكنا لولا مجهودات شركة الديار القطرية. ومن خلال استثمار الديار القطرية في هذا المشروع يمكننا رؤية أثر التعاون الاقتصادي في خلق فرص العمل وتنمية المصالح المشتركة في الفرص الاستثمارية"، وفقا لما نقلته الوكالة القطرية.