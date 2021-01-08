دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رحب الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بتوقيع بيان قمة العلا الخليجية، الذي بموجبه تعود السعودية والإمارات والبحرين ومصر إلى فتح حدودها البرية والبحرية والجوية مع قطر.

وأكد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، في بيان، أن هذه الاتفاقية فتحت الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يقلص أوقات الرحلات ويخفض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران ويوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة.

وقال نائب رئيس الاتحاد في إقليم إفريقيا والشرق الأوسط، محمد البكري، إن إعادة فتح المجال الجوي مع قطر "خبر سار بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خاصة خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات".

وأضاف البكري: "ستسهم هذه الاتفاقية بتشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقتا كبيرا على المسافرين، حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيقة لأكثر من 5 ساعات في بعض الحالات".

واتفقت السعودية وحلفاؤها، الثلاثاء، على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع قطر واستئناف الرحلات الجوية من وإلى البلاد، منهية مقاطعة استمرت ثلاث سنوات للدولة الصغيرة الغنية بالغاز.