دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أعلنت الإمارات، الجمعة، عن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر اعتباراً من، السبت، الـ9 من يناير/ كانون الثاني الجاري.

#عاجل_وام #الإمارات تعلن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع #قطر اعتباراً من الغد. https://t.co/uFj8LpTWhU

جاء ذلك في إعلان على لسان خالد بالهول، وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، وفقا لما نقلته الوكالة الرسمية، قائلا إن "دولة الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر في 5 يونيو 2017، عقب توقيع بيان العُلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه".

وأضاف: "دولة الإمارات ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة، وانه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير الجاري".

وتابع المسؤول الإماراتي قائلا: "دولة الإمارات ستعمل مع دولة قطر على إنهاء كافة المسائل العالقة الأخرى من خلال المحادثات الثنائية".