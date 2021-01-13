(CNN Business)-- قال متحدث باسم فيسبوك لشبكة CNN، الأربعاء، إن الشركة قد رأت إشارات عبر الإنترنت، على منصتها وفي أماكن أخرى، مما يشير إلى احتمال حدوث مزيد من العنف في أعقاب أحداث اقتحام مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي.

وقال المتحدث إن الشركة تعمل مع المنظمات التي تتعقب الإرهابيين والجماعات الخطرة لمراقبة المحادثات على منصات أخرى، مثل 8 Kun (Chan8 سابقا) و4Chan، في محاولة لمنع الحديث عن العنف من تلك المنصات التي أصبحت شائعة على فيسبوك.

ويشار إلى أن حد الأمثلة على ما يقوم به فيسبوك في هذا الصدد، وفقًا للمتحدث الرسمي، هو جمع وفهرسة المنشورات الترويجية التي يتم توزيعها على مواقع أخرى لمزيد من العروض التوضيحية في نهاية هذا الأسبوع ويوم التنصيب.

ويمكن أن تساعد فهرسة المواد الترويجية مثل هذه في تسهيل التعرف على تلك المواد وإزالتها من منصاتها أو منع نشرها في المقام الأول.

وقال المتحدث إن فيسبوك يراقب ويزيل المديح أو الدعم لاقتحام مبنى الكونغرس في الأسبوع الماضي من منصته.

وأكد المتحدث أن فيسبوك نقل المعلومات إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي ويتعاون مع جهود الوكالة لتحديد أعضاء تمرد الأسبوع الماضي.