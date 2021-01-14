دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت مصر، الأربعاء، عزمها إنشاء منظومة للقطار الكهربائي السريع، الذي ستنفذه شركة "سيمنز" بطول ألف كيلومتر على مستوى البلاد، وتكلفة تقدر بنحو 360 مليار جنيه.

وحسب بيان للرئاسة المصرية، سيبدأ التنفيذ الفوري لأحد خطوط المشروع الذي سيربط مدينة العين السخنة المطلة على ساحل خليج السويس ومدينة العلمين الجديدة بالبحر المتوسط، مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة. ويبلغ عدد محطاته ١٥ محطة، بطول ٤٦٠ كيلومتراً، حيث يستغرق تنفيذه مدة زمنية قدرها سنتين.

وفي وقت سابق الأربعاء، التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، جو كايسر الرئيس والمدير العام التنفيذي لشركة "سيمنز"، ونائبه رولاند، بحضور رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ووزير النقل كامل الوزير.

وقال السيسي، خلال استعراضه مجسم لما سيبدو عليه المشروع، إن خط القطار الكهربائي الجديد سيمثل إضافة كبيرة لمنظومة شبكة النقل في مصر، سواء لحركة الأفراد أو تسهيل التجارة، نظراً لأنه سيربط ساحلي البحر الأحمر والمتوسط مروراً بالعاصمة الإدارية الجديدة وعدد آخر من المدن الرئيسية، الأمر الذي سيعزز من جهود التنمية في مصر ويفتح آفاقاً مستقبلية واعدة لتطوير التعاون مع "سيمنز" في نظم النقل الحديثة.